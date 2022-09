Te procesy są ważne dla infrastruktury produkcyjnej górnictwie

Procesy spawalnicze w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) są procesami ściśle związanymi z przygotowaniem i utrzymaniem infrastruktury produkcyjnej.

Największy udział w realizacji procesów spawalniczych ma Zakład Remontowo-Produkcyjny realizujący remonty, modernizacje oraz produkcję maszyn i urządzeń górniczych.

Procesy spawalnicze realizowane w zakładzie są na tyle istotne, iż zgodnie z wymaganiami normatywnymi dotyczącymi produkcji maszyn i urządzeń górniczych są realizowane od prawie 20 lat w oparciu o wdrożony i certyfikowany standard PN-EN ISO 3834-2 zapewniający najwyższą jakość wyrobów spawanych.

Roczny przerób Zakładu Remontowo-Produkcyjnego to około 1000 wyremontowanych, zmodernizowanych i wyprodukowanych obudów zmechanizowanych. Dochodzi do tego jeszcze prawie 35000 szyn tras kolejek podwieszonych co stanowi prawie 60 km trasy.



Spawanie odgrywa najistotniejszą rolę w utrzymaniu na odpowiednim poziomie technicznym infrastruktury produkcyjnej. Dotyczy to w szczególności remontów, modernizacji oraz produkcji sekcji obudów zmechanizowanych, tras kolejek podwieszonych oraz tras przenośników dla kopalń PGG.



Spółka nie ma problemu z deficytem spawaczy. Od wielu lat w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym Polskiej Grupy Górniczej funkcjonuje Ośrodek Szkolenia Spawaczy. Obecnie zakład posiada w dyspozycji około 200 uprawnionych spawaczy, w tym ok 160 wykonujących w sposób czynny prace spawalnicze.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.

