Technologie zgazowania węgla wśród tematów rozmów polskiej delegacji w Japonii

Technologie zgazowania węgla na potrzeby energetyczne są jednym z tematów rozmów polskiej delegacji gospodarczej w Japonii. Od kilku lat budowę instalacji zgazowania węgla na potrzeby produkcji energii w pobliżu podlubelskiej kopalni Bogdanka analizuje grupa energetyczna Enea.

Jak poinformował na portalu społecznościowym wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, we wtorek polska delegacja, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele instytutów współpracujących z górnictwem, odwiedziła firmę Osaki CoolGen Corporation, należącą do Chugoku Electric Power. Pracuje tam instalacja IGCC, czyli blok gazowo-parowy ze zintegrowanym zgazowaniem węgla.

"Wraz z przedstawicielami polskich instytutów naukowo-badawczych: Głównego Instytutu Górnictwa i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dyskutujemy i przyglądamy się zaawansowanym japońskim technologiom" - napisał we wtorek wiceminister Gawęda na Facebooku. W składzie delegacji są m.in. szefowie obu instytutów: prof. Stanisław Prusek i dr Aleksander Sobolewski.

W Japonii działa największy, 250-megawatowy blok energetyczny oparty na zgazowaniu węgla, a kolejne dwa bloki o łącznej mocy 540 megawatów są w budowie. Wiceminister Gawęda już kilka tygodni temu zapowiadał wizytę w Japonii pod kątem zapoznania się z technologiami zgazowania. Zastrzegł, że wybór technologii dla ewentualnej instalacji tego typu w Polsce nie jest przesądzony i jeżeli inwestycja dojdzie do skutku, będzie dokonany na zasadach rynkowych.

Według wcześniejszych informacji, emisja dwutlenku węgla z japońskiej elektrowni zasilanej gazem z węgla mieści się w normach proponowanego przez UE tzw. pakietu zimowego, czyli poniżej 550 g CO2 na jedną kilowatogodzinę wytworzonej energii. Podobna instalacja w Polsce byłaby innowacją na skalę europejską.

O rozmowach z Japończykami na temat zgazowania węgla mówił w połowie 2018 r. w Sejmie ówczesny minister energii Krzysztof Tchórzewski. Oceniał, że potencjalny projekt Enei mógłby być pilotażem w ramach UE, choć zaznaczał, że przyszłość tego przedsięwzięcia nie jest jeszcze przesądzona.

"Nie można jednoznacznie powiedzieć, że +nie+. Nie powiedzieliśmy na 100 procent +tak+, ale właśnie prowadzimy rozmowy z Japończykami - jeżeli oni zdecydują się na to, żeby w granicach 50 proc. uczestniczyć w ramach tego eksperymentu, to prawdopodobnie się na to zdecydujemy" - deklarował w lipcu 2018 r. Tchórzewski.

Analizowana przez Eneę budowa instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) jest jednym z kilku rozważanych w Polsce projektów zgazowania, a przy tym na razie jedynym, w którym gaz uzyskany z węgla miałby posłużyć do produkcji energii. Inne projekty, analizowane wcześniej przez Grupę Azoty i Tauron oraz przez Polską Grupę Górniczą, dotyczyły ewentualnego zgazowania węgla w pierwszym etapie na potrzeby produkcji chemicznej - amoniaku i metanolu. Projekt PGG dotyczył ponadto możliwości zasilania instalacji - obok węgla - także odpadami.