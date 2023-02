Tego polskie górnictwo potrzebuje najbardziej. Niepewność jest zabójcza

Dla górnictwa kluczowa jest pewność prawa i stabilne otoczenie regulacyjne. Procesy inwestycyjne w sektorze węglowym są bowiem zarówno czasochłonne, jak i kosztowne.

Dla branży górniczej niezwykle istotna jest przewidywalność regulacyjna i legislacyjna, która byłaby w stanie zapewnić stabilizację w perspektywie wieloletniej.

Częste zmiany regulacji nie pozwalają planować długofalowo.

Trzeba pamiętać, że udostępnienie 800 tysięcy ton węgla to ponad 200 mln złotych oraz 18 miesięcy.

Patrząc na międzynarodowy rynek widać doskonale, że w realiach wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego węgiel triumfuje jako paliwo. Sięga się po niego w wielu krajach, by zapewnić sobie stabilne dostawy energii.

Krajowa produkcja węgla w Chinach w 2023 roku wyniesie aż 4,9 mld ton

Globalny popyt na węgiel będzie napędzany w dużej mierze przez gospodarkę Chin. Odpowiada ona bowiem za ponad połowę światowego zużycia węgla. Firma analityczna S&P Global prognozuje, że krajowa produkcja węgla w Chinach w 2023 roku wyniesie aż 4,9 mld ton.

W ubiegłym roku doszło na rynkach do gwałtownego wzrostu cen surowców kopalnych. Największe wzrosty odnotował gaz ziemny, co skłoniło wiele podmiotów do zastępowania go węglem, którego ceny również biły rekordy. Z tych względów światowe zapotrzebowanie na węgiel osiągnęło nowy rekordowy poziom w 2022 roku. Świat przekroczył bowiem w 2022 roku 8 mld 400 mln ton rocznego wydobycia węgla.

Oczekuje się, że ceny gazu pozostaną niestabilne, co przedstawia się korzystnie dla europejskich wytwórców energii z węgla.

Groźba deficytu energii jawi się u nas jako całkiem realna

- Sama energia odnawialna nie zastąpi energii z węgla, która okazała się najbardziej stabilna - zauważa w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

Wskazuje przy tym, że groźba deficytu energii jawi się u nas jako całkiem realna. Tempo odchodzenia od węgla może okazać się nazbyt szybkie i zabraknie nam dla tego paliwa realnej alternatywy. Branża węglowa czeka niecierpliwie na zaktualizowaną wersję Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Nadal nie wiadomo, jak ten dokument zostanie zmieniony i jaka będzie w nim przewidziana rola węgla.

A dla górnictwa kluczowa jest pewność prawa i stabilne otoczenie regulacyjne. Procesy inwestycyjne w sektorze węglowym są zarówno czasochłonne, jak i kosztowne. Niestety zmiany regulacji nie pozwalają planować długofalowo. Wystarczy spojrzeć na kwestię opłat z tytułu emisji CO2, by przekonać się, że o żadnej stabilności nie ma nawet mowy. A nasz miks energetyczny oparty jest na węglu i jego przekształcenie wymaga długiego czasu oraz olbrzymich środków.

Zobacz naszą debatę dotyczącą problemów górnictwa. Uczestniczyli w niej: Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki; Jakub Szkopek, analityk Erste Securities; Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego; Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. Debatę prowadził red. Jerzy Dudała.