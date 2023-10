Tej kopalni za 6 mld dolarów jeszcze nie ma, a już będzie rozbudowana

Największy koncern górniczy na świecie BHP jest tak zadowolony z postępu prac na budowie gigantycznej kopalni potażu w Kanadzie, że już planuje jej powiększenie. Zakład ma odgrywać istotną rolę dla światowego przemysłu nawozowego.

Choć kopalnia potażu w Kanadzie jest dopiero w budowie, to BHP już planuje jej rozbudowę.

Potaż jest kluczowym surowcem w produkcji nawozów.

Górniczy gigant odchodzi od paliw kopalnych i stawia na bardziej przyszłościowe surowce.

Potaż to kluczowy minerał do produkcji nawozów potasowych. Za około 40 proc. jego produkcji odpowiadają Rosja i Białoruś. Nic więc dziwnego, że po ataku na Ukrainę, ceny surowca wzrosły. Obecnie osiągają one około 500 dolarów, czyli o 60 proc. więcej niż przed wojną.

BHP nie wyszło przejęcie więc postanowił sam zbudować kopalnię

Historia powstającej kopalni Jensen jest o tyle interesująca, że być może BHP nie zdecydowałby się na jej budowę, gdyby nie fiasko planów sprzed ponad dekady. Wówczas Australijczycy chcieli przejąć koncern Potash Corp. z Saskatchewan (poprzednik giganta nawozowego Nutrien). Jednak starania BHP zakończyły się fiaskiem. Transakcja została zablokowana przez federalny rząd, ponieważ zdaniem rządzących wówczas konserwatystów, transakcja nie przyniosłaby Kanadzie wartości dodanej.

BHP się jednak nie poddał. Postanowił sam zagospodarować gigantyczne złoża potażu. Aby było to możliwe, spółka zdecydowała się wyłożyć największą w historii kwotę na pojedynczą inwestycję – 7,5 mld dolarów kanadyjskich, czyli niespełna 6 mld dol. Początkowo nowa kopalnia miałby rocznie produkować około 4,35 mln ton potażu.

Jak mówi prezes górniczego giganta Mike Henry, inwestycja w Kanadzie idzie zgodnie z planem. Kopalnia ma rozpocząć komercyjną produkcje w 2026 roku. Co ciekawe, początkowo sam projekt miał być uruchomiony w 2027 roku. Później koncern postanowił przyspieszyć otwarcie i rozpocząć produkcje w 2026 roku. Być może uda się skrócić budowę jeszcze o kilka kolejnych miesięcy. Wszystko dzięki bardzo dobremu tempu budowy szybów kopalni.

Optymizm jest tak duży, że wkrótce ruszy rozbudowa zakładu

To nie koniec zaskakujących informacji na temat tej inwestycji. Być może już wkrótce rozpoczną się przygotowania do rozbudowy kopalni. Jest to o tyle zaskakujące, że zwykle kolejne fazy inwestycyjne rozpoczyna się w branży górniczej dopiero po zakończeniu pierwszego etapu budowy.

Jednak szefostwo BHP jest przekonane, że inwestycja pomimo wzlotów i upadków cen potażu jest uzasadniona ekonomicznie i przyniesie spółce duże profity.

Za rozbudowa kopalni kryją się jeszcze inne względy. BHP jest w trakcie restrukturyzacji swojej działalności. Gigant chce zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować ze swojego spektrum działalności towary nieprzyjazne dla środowiska. Stąd spółka stale zmniejsza zaangażowanie w ropę naftową, gaz ziemny oraz węgiel. Koncentruje się zamiast tego na minerałach krytycznych oraz ważnych dla transformacji energetycznej, zwłaszcza że zaangażowanie w nie dobrze wycenia rynek.