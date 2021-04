Tempo odchodzenia od węgla może sprawić, że zabraknie nam prądu nawet z importu

Powinna zostać uruchomiona inwestycja udostępnienia odkrywki Złoczew, bowiem za piętnaście lat skończą się zasoby zasilające Elektrownię Bełchatów. Niestety najbardziej znaczące nie są opinie tych, którzy zajmują się bezpieczeństwem energetycznym. Głos decydujący mają ci, którzy mnożą przeciwności - zaznaczył były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski 30 kwietnia w trakcie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej.

Agresja wobec inwestycji górniczych

Posłanka Małgorzata Janowska spytała Jerzego Markowskiego o to, czy jego zdaniem powinna zostać zbudowana odkrywka Złoczew.- Powinna zostać uruchomiona inwestycja udostępnienia odkrywki Złoczew, bowiem za piętnaście lat skończą się zasoby zasilające Elektrownię Bełchatów - odparł Jerzy Markowski. - Niestety najbardziej znaczące nie są opinie tych, którzy zajmują się bezpieczeństwem energetycznym. Głos decydujący mają ci, którzy mnożą przeciwności - zaznaczył Jerzy Markowski.Poseł Krzysztof Kozik wskazał, że może należałoby w Polsce wyselekcjonować przykładowo z pięć kopalń, które mogłyby rentownie wydobywać węgiel i stanowiłyby swoisty trzon zakładów górniczych dostarczających węgiel na krajowy rynek.- Są miejsca w oparciu o które można budować suwerenność energetyczną - zaznaczył Jerzy Markowski, wskazując, że rzeczywiście można by wyznaczyć około pięciu kopalń, które mogłyby być gwarantem stabilnego wydobycia w kolejnych latach. Markowski przypomniał przy tym, że przykładowo kopalnia Bogdanka to roczne wydobycie około 9 mln ton węgla.- Jednak doktryna niechęci do górnictwa uruchamia wręcz agresję wobec inwestycji górniczych - mówił Jerzy Markowski. - Wtedy powinno jednak pojawić się państwo. Przecież Unia Europejska to 13 proc. emisji dwutlenku węgla w skali świata. Przy czym nie należy brnąć w teorie utopijne, a technologia podziemnego zgazowania węgla jest teorią utopijną. A nie możemy brnąć w wizje, które są nie do przeprowadzenia - wskazał Jerzy Markowski.