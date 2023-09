Ten kraj chce zakazać nowych kopalń węgla

Szef kolumbijskiej Krajowej Agencji Górnictwa Alvaro Pardo, dostał od generalnego prokuratora kraju pismo, w którym proszony jest o upublicznienie informacji, że agencja nie będzie już udzielać koncesji na poszukiwanie i rozwój złóż odkrywkowych węgla.

Choć pismo ma charakter notatki, to może doprowadzić do politycznego wrzenia w Kolumbii. W praktyce bowiem choć nie likwiduje już istniejących zakładów górniczych, to stawia kres ich rozbudowie, a także powstawaniu nowych.

Wymiana dokumentów to efekt prac Delegata ds. Środowiska, Górnictwa, Energii i Rolnictwa. Przygotował on raport dotyczący wydobycia węgla w Kolumbii. To on właśnie stał się podstawą proponowanego zakazu.

Co ciekawe raport powstał już kilka miesięcy temu. Jednak władze górnicze mimo zalecenia, by zakończyć wydawanie nowych koncesji, nie bardzo się nim przejęły. Stąd też swego rodzaju ponaglenie ze strony Prokuratora Generalnego.

Co więcej, w przypadku dalszego nierespektowania zaleceń raportu sprawa może zostać skierowana do Ministra Górnictwa i Energii, aby wydana została formalna decyzja administracyjna.

Dlaczego władze Kolumbii chcą zakazu? Wynika to z dwóch powodów. Pierwszym są fatalne warunki pracy i przestrzegania warunków BHP w kolumbijskich kopalniach.

Z danych Ministerstwa Górnictwa od 2011 r. do maja 2022 r. w kolumbijskich kopalniach węgla miało miejsce ponad 1600 wypadków, w wyniku których rocznie ginęło ponad 100 osób. Drugim powodem jest naruszanie przez firmy górnicze przepisów ochrony środowiska.

Specjaliści zastanawiają się teraz, czy koniec wydawania koncesji to faktycznie ostateczna decyzja, czy też po prostu próba wymuszenia na branży respektowania przepisów. Należy pamiętać, że zamknięcie kopalń, lub nawet ograniczenie tylko produkcji, byłoby dla państwa problemem. Węgiel po ropie naftowej jest bowiem drugim co do znaczenia towarem eksportowym Kolumbii. Trafia do wielu krajów na świecie, w tym do Polski.

W tym roku kolumbijskie kopalnie mają wyprodukować około 72 mln ton węgla.