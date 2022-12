Ten kraj nie zamierza porzucić węgla. Wydobycie rośnie na potęgę

Produkcja energii z węgla wzrosła w Indiach bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju regionu Azji i Pacyfiku od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Rosnące zapotrzebowanie na surowiec napędza wydobycie.

W okresie od kwietnia do listopada 2022 roku odnotowano w Indiach rekordową produkcję węgla.

Wysiłki na rzecz zwiększenia produkcji krajowej przyniosły więcej niż zadowalające rezultaty.

Produkcja węgla wzrosła o 17,13 procent do 524,20 mln ton w tym okresie w porównaniu do 447,54 mln ton produkcji w tym samym okresie poprzedniego roku.

Indie to trzeci pod względem zużycia energii kraj na świecie

Spółka Coal India Ltd odnotowała wydobycie węgla na poziomie 412,63 mln ton do listopada w porównaniu do 353,41mon ton w analogicznym okresie roku poprzedniego. To wzrost o 16,76 proc. Coal India, państwowa firma wydobywcza, jest największym producentem węgla w Indiach i na świecie.

Produkuje ona węgiel i wytwarza produkty na bazie tego surowca. Firma eksploatuje zarówno kopalnie odkrywkowe, jak i podziemne. Jej produkty znajdują zastosowanie w przemyśle hutniczym, nawozowym, energetycznym, cementowym, czy chemicznym.



W Indiach podejmowane są kroki w celu rozbudowy infrastruktury połączeń kolejowych dla kopalń, aby zapewnić szybszy i sprawniejszy transport surowca. Całkowita wysyłka węgla wyniosła 557,95 mln ton w okresie od kwietnia do listopada 2022 roku w porównaniu do 519,26 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to wzrost o 7,45 procent, który wskazuje na intensyfikację przewozów węgla do różnych firm ulokowanych na terenie całego kraju.

Indie chcą zwiększyć produkcję węgla w następnych latach do poziomu około 1 mld 300 mln ton. W ubiegłym roku wydobyły około 780 mln ton.

Indie wkrótce będą miały największą populację ze wszystkich krajów świata

Indyjska gospodarka rozwija się w niesłychanym tempie i może do 2030 roku stać się trzecią największą na świecie, wyprzedzając japońską i niemiecką. Według różnych szacunków indyjskie PKB będzie rosło do 2030 roku średnio o 6,3 proc. rocznie,

Politycy indyjscy zaznaczają, że te ambitne cele wzrostu gospodarczego, w tym m.in. osiągnięcie rocznego produktu krajowego brutto w wysokości 5 bilionów dolarów przed końcem dekady, w porównaniu z 3,2 biliona dolarów w 2021 roku, można będzie osiągnąć jedynie poprzez dynamiczny rozwój energetyki węglowej. Bezpieczeństwo energetyczne i zapewnienie przemysłowi stabilnych dostaw energii pozostaje priorytetem.

Indie wkrótce będą miały największą populację ze wszystkich krajów świata, zatem ich wybory w zakresie miksu energetycznego będą miały znaczenie dla całego regionu. Węgiel pozostaje podstawą indyjskiego systemu energetycznego i to się szybko nie zmieni.

Wystarczy zaznaczyć, że w perspektywie do 2025 roku Indie mają jeden z największych potencjałów wzrostu zużycia węgla - wzrasta tam bowiem zapotrzebowanie na energię elektryczną. Z kolei do realizacji wielu projektów infrastrukturalnych potrzeba coraz więcej stali oraz cementu. To z kolei generuje zapotrzebowanie na węgiel koksowy.

Dwie trzecie energii w Indiach produkowanych jest w elektrowniach węglowych i popyt na węgiel będzie stale rósł wraz z rozwojem gospodarczym kraju. Chiny, Indie i inne kraje Azji będą równoważyć spadki zapotrzebowania na węgiel w Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych. Przy czym Unia Europejska ma minimalny wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych, za którą aż w dwóch trzecich odpowiadają kraje Azji, Chiny i USA.