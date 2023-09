Ten kraj od węgla nie odchodzi, wręcz zwiększa wydobycie

Produkcja węgla w Indiach wzrosła o 12,85 proc. do 67,65 mln ton w sierpniu 2023 roku w porównaniu do 59,95 mln ton w tym samym miesiącu roku ubiegłego.

Ministerstwo Węgla stwierdziło w oświadczeniu, że osiągnięto znaczny wzrost całkowitej produkcji węgla w sierpniu 2023 roku. Wskazało również, że produkcja Coal India Limited wzrosła do 52,27 mln ton w sierpniu 2023 roku w porównaniu do 46,17 mln ton w sierpniu 2022 roku, co oznacza wzrost o 13,21 proc.

Węgiel w świecie ma się dobrze. Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku.

Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca. Produkcja węgla w Chinach osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach z kolei w 2022 roku produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton.