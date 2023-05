Ten węgiel jest niezbędny, na razie nie ma alternatywy

Unia Europejska zużywa rocznie ok. 50 mln ton węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali, bez której nie byłoby rozwoju technologicznego i gospodarczego.

- Węgiel koksowy to kluczowy surowiec do wytopu stali i to pokazuje, jakie jest jego znaczenie - wskazywał Edward Paździorko, zastępca prezesa ds. technicznych i operacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej podczas konferencji „Rola polityki surowcowej państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski”, którą 17 maja zorganizowały Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny.

Edward Paździorko zaznaczył, że wpisanie węgla koksowego po raz czwarty na listę surowców krytycznych w UE pozwoli utrzymać produkcję na poziomie 12,5-13 mln ton do 2040 roku, a potem ok. 10 mln ton.

- Unia Europejska zużywa rocznie ok. 50 mln ton węgla koksowego do produkcji stali, bez której nie będzie rozwoju technologicznego i gospodarczego - mówił Paździorko. - Jastrzębska Spółka Węglowa otwiera nowe inwestycje polegające głównie na schodzeniu do niższych poziomów kopalń. Spółka ma 1,2 mld ton zasobów operatywnych i koncesje pozwalające na 30-50 lat funkcjonowania - zaznaczał Edward Paździorko.

Wskazywał przy tym, że JSW jest też eksporterem koksu (ok. 3,5 mln ton rocznie). W dodatku po 2025 roku, kiedy niewielkie wydobycie węgla zostanie zakończone w Czechach, Jastrzębska Spółka Węglowa będzie jedynym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej.

Edward Paździorko wskazał, że kontynuowanie działalności wymaga przygotowania zasobów i idących za tym inwestycji. Jak zaznaczył będzie to jednak „trudna przyszłość”. Potrzebne będą bowiem znaczne inwestycje, związane z sięganiem po węgiel coraz to głębiej.

Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Obecnie nie ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego.

Transformacja w stronę przemysłu niskoemisyjnego w najbliższych latach skutkować będzie zwiększonym popytem między innymi na samochody elektryczne czy wiatraki. Z tym wiąże się fakt, iż wzrastać będzie także zapotrzebowanie na stal. Większość stali wytwarza się przy użyciu węgla koksowego, zwanego również metalurgicznym.

Żeby wyprodukować jedną tonę stali, potrzebujemy 500-700 kg węgla koksowego. Z kolei średniej wielkości wiatrak to 200 ton węgla koksowego. Natomiast stal, co istotne, nadaje się w stu proc. do recyklingu.

Węgiel koksowy wydobywany w kopalniach JSW wykorzystywany jest w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali. Produkowany przez grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, we Włoszech oraz w Indiach.