Ten węgiel napędza transformację

Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, jest jednym z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej.

- To na barkach górników JSW (Jastrzębskiej Spółki Węglowej - przyp. red.) spoczywa ciężar energetycznej transformacji. Bez węgla koksowego nie można skutecznie walczyć ze zmianami klimatycznymi - powiedział Wojciech Kałuża, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas Kongresu 590. - Nowe i obecnie używane technologie, które kreują cały segment zielonej energetyki, wymagają urządzeń wykonanych ze stali, a tej nie wytopimy bez wydobywanego w kopalniach JSW węgla koksowego - dodał Wojciech Kałuża.

Jego zdaniem Jastrzębska Spółka Węglowa już jest aktywnym uczestnikiem energetycznej transformacji. Kwestia ta związana jest nie tylko z profilem produkcji, który dotyczy surowca o strategicznym znaczeniu dla unijnej gospodarki.

Wydobywają węgiel koksowy z szacunkiem dla środowiska naturalnego

- Nie tylko wydobywamy węgiel koksowy, ale dokładamy wszelkich starań, by proces ten odbywał się z szacunkiem dla środowiska naturalnego. Wynika to wprost z zapisów Strategii Środowiskowej Grupy Kapitałowej JSW, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i podkreślił wiceprezes Kałuża.

Do najważniejszych inicjatyw należą projekty mające na celu redukcję emisji bezpośrednich, głównie metanu poprzez maksymalizację jego gospodarczego wykorzystania, modernizację systemów klimatyzacji wyrobisk dołowych oraz poprawę efektywności energetycznej procesów produkcyjnych.

Na każdą tonę stali potrzeba około 580 kg węgla koksowego

Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.

Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, co oznacza strategiczne znaczenie gospodarcze i wiąże się z wysokim ryzykiem dostaw dla przemysłu europejskiego.

Na każdą tonę stali potrzeba około 580 kg węgla koksowego. Przykładowo do produkcji wiatraka potrzebne jest 140 ton stali. Nowe, ekologiczne rozwiązania mogą zostać zrealizowane dzięki temu, że powstaje stal.