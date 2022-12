Ten węgiel trzyma się mocno, bo na razie nie ma go jak zastąpić

W 2023 roku ceny węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, mogą się utrzymywać na poziomie około 250 dolarów za tonę. Obecnie nie ma ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego.

Unia Europejska importuje ok. 75 proc. zużywanego przez siebie węgla koksowego, sprowadzając co roku 40 mln t tego surowca.

Bez stali trudno myśleć o budowie zielonej gospodarki: rozwijaniu transportu kolejowego oraz energetyki wiatrowej, w tym morskiej, czy też o produkcji samochodów elektrycznych.

Zatem węgiel koksowy to surowiec o znaczeniu strategicznym.

Notowania węgla koksowego w Australii według S&P Global, w okresie między 28 listopada a 5 grudnia 2022 roku, wzrosły o 1,2 proc., czyli o 3 dol/t w porównaniu z poprzednim tygodniem - do poziomu 250 dol/t.

Na wysokość cen węgla koksowego wpływa stopniowo rosnący popyt na stal

Notowania węgla koksowego na rynku australijskim nieznacznie wzrosły z uwagi na ograniczoną podaż surowca spowodowaną niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Jednocześnie na wysokim poziomie utrzymywał się popyt z Indii, Indonezji oraz Turcji.

Na wysokość cen węgla koksowego wpływa stopniowo rosnący popyt na stal. Według ArgusMedia odradzający się popyt i ożywienie w zakresie światowego zużycia stali zapewne będą wspierać ceny węgla koksowego w regionie Azji i Pacyfiku w nadchodzących tygodniach.

W pierwszym kwartale 2023 roku spodziewane są stabilne ceny węgla koksowego na poziomie oscylującym wokół 250 dol/t. Poziom ten będzie wspierany przede wszystkim przez popyt w Indiach, podczas gdy popyt na węgiel koksowy na rynku UE pozostaje na niskim poziomie.

- W 2023 roku ceny węgla koksowego mogą się utrzymywać na poziomie około 250 dolarów za tonę - mówi portalowi WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Wskazuje przy tym, że w drugiej połowie 2023 roku może się pojawić więcej korzystnych czynników dla sektora stalowego. W Chinach mają bowiem ruszyć inwestycje infrastrukturalne. Również w Europie mają być realizowane działania w ramach funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa.

- Zatem w drugiej połowie 2023 roku sektor stalowy najgorsze może już mieć za sobą. A więc zapotrzebowanie na węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, może wzrosnąć - zaznacza Jakub Szkopek.

Na rynku chińskim ceny węgla koksowego były ostatnio stabilne. Na dzień 11 listopada 2022 roku notowania węgla koksowego kształtowały się na poziomie 299 dol/t.

Unia Europejska importuje ok. 75 proc. zużywanego przez siebie węgla koksowego

Jednak nabywcy na rynku chińskim nie chcą na razie realizować kontraktów z długimi terminami dostaw, bowiem nie mają pewności, jak rozwijać się będzie sytuacja w zakresie koronawirusa i ewentualnych lockdownów.

W większości chińskich hut brakuje zapasów węgla koksowego, zatem niewykluczone, że w najbliższym czasie będą musiały nabywać węgiel po wyższych cenach, żeby utrzymać produkcję.

Unia Europejska importuje ok. 75 proc. zużywanego przez siebie węgla koksowego, sprowadzając co roku 40 mln t tego surowca. Bez stali trudno myśleć o budowie zielonej gospodarki: rozwijaniu transportu kolejowego oraz energetyki wiatrowej, w tym morskiej, czy też o produkcji samochodów elektrycznych.

Unijny rynek węgla koksowego uzależniony jest od importu. Surowiec, niezbędny do produkcji stali, trafia do Europy głównie ze Stanów Zjednoczonych i Australii. To odległość rzędu 24 tysięcy kilometrów, którą musi pokonać surowiec. To wiąże się z dodatkową emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Zatem chcąc rzeczywiście pomóc w walce o klimat Unia Europejska powinna postawić na rozwój podmiotów wydobywających węgiel koksowy w krajach członkowskich UE.

Najwięcej węgla koksowego Unia Europejska importuje ze Stanów Zjednoczonych i Australii (ponad 70 proc.). Wskaźnik uzależnienia od importu wynosi 63 proc., co oznacza, że Unia importuje więcej węgla koksowego niż sama produkuje.

Największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej jest Jastrzębska Spółka Węglowa. W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa JSW wypracowała zysk netto w wysokości 2,15 mld zł. Po 9 miesiącach 2022 roku wynik netto osiągnął rekordowy poziom 6,36 mld zł.

- Trzeci kwartał 2022 roku pokazał, że spółka potrafi radzić sobie w bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu geopolitycznym. Współpraca ze wszystkimi partnerami, relacje handlowe i pokrycie ich umowami długoterminowymi profituje i minimalizuje negatywne konsekwencje szczególnie w trudniejszej sytuacji rynkowej - zaznacza prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny.

Węgiel koksowy będzie nadal notował wysokie ceny

Wszystko wskazuje na to, że rok 2023 także będzie korzystny dla JSW. Węgiel koksowy, jako niezbędny składnik w produkcji stali - kluczowego komponentu dla rozwoju nowoczesnej infrastruktury - będzie nadal notował wysokie ceny.

Obecnie nie ma ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego, choć w hutnictwie prowadzone są prace zmierzające do zastąpienia węgla wodorem. To jednak melodia przyszłości.

Eksperci wskazują, że przez co najmniej dziesięć lat nie należy się raczej spodziewać technologii wodorowych na tyle przystępnych cenowo, żeby dało się je upowszechnić w przemyśle stalowym.