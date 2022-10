Teraz są wymarzone warunki do tego, by zwiększyć wydobycie węgla

Zwiększając wydobycie w Polsce mielibyśmy na polskim rynku węgiel zarówno tańszy od importowanego, jak i lepszej jakości - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Jerzy Markowski zwraca uwagę na to, że problem deficytu węgla kamiennego w Polsce to nie jest wyłącznie kwestia najbliższej zimy.

To bowiem dylemat na co najmniej najbliższych dwudziestu lat.

Nigdy nie wrócimy do importu węgla z Rosji, nigdy też nie zmieni się jakość węgla azjatyckiego czy tego z Ameryki Południowej.

Od wprowadzenia embarga na węgiel rosyjski zmuszeni byliśmy do alternatywnego poszukiwania węgla na innych rynkach

- Zgodnie z przewidywaniami deficyt węgla kamiennego na polskim rynku stał się faktem - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Nie jest to zjawisko nowe i nie można też za to obwiniać wyłącznie tego rządu. Deficyt istnieje tak sługo, jak długo istnieje import węgla do Polski. Trzeba bowiem ze skruchą przyznać, że import węgla do Polski prawie nigdy nie był podyktowany konkurencyjnymi warunkami zakupu, ale przede wszystkim deficytem tego surowca na rynku krajowym w wyniku spadku wydobycia węgla w kraju - dodaje Markowski.

Wskazuje przy tym, że od wprowadzenia embarga na węgiel rosyjski zmuszeni byliśmy do alternatywnego poszukiwania węgla na innych rynkach. Jednak pojawiły się zdaniem Markowskiego dwie absolutnie nowe okoliczności.

- Pierwsza to diametralnie inna jakość węgla oferowanego przez kraje zamorskie od węgli europejskich, w tym rosyjskich - mówi Jerzy Markowski. - A druga okoliczność, to nieznane nigdy wcześniej tak wysokie ceny węgla na rynkach światowych. W tym stanie rzeczy rynek polski stanął przed dwoma dylematami: fizycznej dostępności węgla, co w przypadku miałów energetycznych jest łatwe do uzupełnienia oraz zdolności do nabycia węgla bardzo drogiego zarówno przez odbiorców indywidualnych, jak i producentów energii elektrycznej i cieplnej.

- W tej sytuacji polski rząd, kierując się przede wszystkim argumentacją społeczną, skoncentrował swoje wysiłki organizacyjne i legislacyjne na wsparciu nabywających w zakupie drogiego węgla - zaznacza Jerzy Markowski. - Wsparcie to polega z jednej strony na dopłatach z budżetu państwa. A jednocześnie na wdrażaniu mechanizmów ograniczających wzrost cen węgla i energii elektrycznej. Mnogość tych wsparć, które należy odbierać pozytywnie, zawiera jednak szereg szczegółów, które zarówno budzą kontrowersje, jak i prowokują poczucie niesprawiedliwości. Złożoność tych ofert już dziś stwarza wrażenie daleko idącego zagmatwania, które irytuje zarówno ludzi, jak i niepotrzebnie komplikuje życie władzy - podkreśla Markowski.

Przy dzisiejszym deficycie węgla na świecie surowiec ten nigdy nie wróci do cen sprzed dwóch lat

- Moją irytację budzi natomiast fakt, że wszystkie wysiłki, jakie w Polsce się podejmuje, zmierzają wyłącznie do zmniejszenia skutków wysokich cen węgla importowanego i deficytu węgla kamiennego w Polsce, a zupełnie nie podejmują kwestii podstawowej samego problemu deficytu węgla, czyli zwiększenia wydobycia węgla kamiennego w kraju - podkreśla Jerzy Markowski. - Zwiększając wydobycie w Polsce mielibyśmy na polskim rynku węgiel zarówno tańszy od importowanego, jak i lepszej jakości. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego nikt o tym nie chce poważnie rozmawiać. Temat jest jak najbardziej do ogarnięcia w tej chwili. Tym bardziej, że problem deficytu węgla kamiennego w Polsce to nie jest wyłącznie dylemat najbliższej zimy, ale dylemat na co najmniej najbliższych dwudziestu lat - dodaje Jerzy Markowski.

- A przy dzisiejszym deficycie węgla na świecie surowiec ten nigdy nie wróci do cen sprzed dwóch lat. Trudno naprawdę o silniejsze argumenty na rzecz inwestycji w zwiększenie krajowego wydobycia - ocenia Markowski. - Zwłaszcza że mamy ku temu wymarzone warunki makroekonomiczne, czyli deficyt węgla na rynkach i jego najwyższe w historii ceny. Trzeba tylko wreszcie przestać wierzyć, że to się jakoś samo rozwiąże - podkreśla Jerzy Markowski.