Timmermans: Transformacja regionów górniczych może wygenerować inwestycje warte 100 mld euro

W kolejnych siedmiu latach transformacja europejskich regionów górniczych może wygenerować inwestycje o wartości ok. 100 mld euro - ocenił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Podkreślił, że zmiany są nieuchronne i muszą mieć sprawiedliwy przebieg.

Po zakończeniu pandemii COVID-19 będzie chciał odwiedzić m.in. Śląsk i Wielkopolskę, by osobiście porozmawiać o transformacji m.in. z samorządowcami, przedstawicielami polskiego rządu oraz związkowcami i mieszkańcami regionów podlegających transformacji - powiedział Frans Timmermans.

Musimy zadbać, żeby wszystkie regiony były odpowiednio przygotowane do transformacji i wykazać się solidarnością - zaznaczył.

Od procesu transformacji nie ma jednak odwrotu - rozmawiamy ze wszystkimi regionami węglowymi i nikt tego nie kwestionuje, a cechą charakterystyczną tych przekształceń jest to, że muszą one obejmować wszystkich - tłumaczył.

"Realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu w oparciu o mechanizm sprawiedliwej transformacji w ciągu najbliższych siedmiu lat może wygenerować 100 mld euro inwestycji w regionach o wysokim zużyciu węgla. Ta transformacja musi obejmować m.in. takie regiony jak Śląsk" - mówił komisarz, który dzięki połączeniu internetowemu uczestniczył w jednej z sesji 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Timmermans zapowiedział, że po zakończeniu pandemii COVID-19 będzie chciał odwiedzić m.in. Śląsk i Wielkopolskę, by osobiście porozmawiać o transformacji m.in. z samorządowcami, przedstawicielami polskiego rządu oraz związkowcami i mieszkańcami regionów podlegających transformacji.

"Musimy zadbać, żeby wszystkie regiony były odpowiednio przygotowane do transformacji i wykazać się solidarnością. Od procesu transformacji nie ma jednak odwrotu - rozmawiamy ze wszystkimi regionami węglowymi i nikt tego nie kwestionuje, a cechą charakterystyczną tych przekształceń jest to, że muszą one obejmować wszystkich" - tłumaczył wiceprzewodniczący KE, odpowiedzialny w Komisji właśnie za wdrażanie idei Europejskiego Zielonego Ładu.



Według przytoczonych przez Timmermansa danych, w ub. roku zużycie węgla w Europie zmniejszyło się o jedną czwartą i był to największy spadek zużycia tego surowca w najnowszej historii.



"Karta gospodarki opartej na paliwach kopalnych odchodzi w zapomnienie, ten rynek już zanika. U podstaw tego zjawiska leżą podstawy ekonomiczne, to nie jest ideologia" - ocenił, podkreślając, że kraje UE w procesie odchodzenia od węgla mają różny punkt wyjścia - w Polsce, gdzie energetyka w ok. 80 proc. jest oparta na węglu, wyzwania są największe. Dotyczy to przede wszystkim Śląska, gdzie skupione są kopalnie.