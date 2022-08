"To bajki, a węgla zabraknie". Bogusław Ziętek komentuje plany największego polskiego dostawcy

Polska Grupa Górnicza tworzy sieć dystrybutorów surowca. Ma być sprawna, skuteczna i kontrolowana przez PGG. Czy system zadziała i uspokoi rynek? - Autoryzowanych sprzedawców już nie ma, a Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG nie ma i nie będzie - komentuje dla portalu WNP.PL Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.

Węgiel u odbiorcy dwie doby od wyjazdu z kopalni? Kwalifikowani Dostawcy Węgla PGG mają zapewnić optymalne wykonanie dostaw specyficznego towaru, jakim jest węgiel opałowy.

Składy partnerów PGG mają być monitorowane, muszą również być ubezpieczone oraz dysponować niezbędną infrastrukturą.

Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80, krytycznie recenzuje dystrybucyjne plany PGG. - Tej zimy węgla dla odbiorców indywidualnych i komunalnych w Polsce na pewno zabraknie - ostrzega związkowiec.

Sprzedaż sprawna, szybka, monitorowana

- Zadaniem nowej sieci będzie optymalne wykonanie dostaw węgla. Chodzi o to, aby poszukiwany i tani węgiel trafiał dokładnie tam, dokąd powinien i aby jego cena nie powiększała się na kolejnych etapach dystrybucji. Dlatego musieliśmy zmienić formułę sieci na taką, w której uzyskamy większą kontrolę - wskazał niedawno prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

Do obowiązków partnerów PGG będzie należał transport węgla z kopalń do składu, jego rozładunek, zważenie oraz załadunek, a następnie wydanie paliwa klientowi w ciągu 48 godzin od odbioru węgla z kopalni. Składy muszą być monitorowane, ze zdalnym dostępem do podglądu z kamer dla Polskiej Grupy Górniczej.

Składy partnerów PGG muszą również być ubezpieczone oraz dysponować niezbędną infrastrukturą: legalizowaną wagą oraz odpowiednimi samochodami, zdolnymi odebrać z kopalni co najmniej 25 ton węgla, a odbiorcom finalnym dostarczać zamówione przez nich ilości rzędu 3-5 ton. Muszą zapewnić dostarczenie surowca do trudno dostępnych posesji, ulokowanych na przykład w górach.

Budowa sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla jest w toku, ale ma ruszyć w sierpniu. PGG negocjuje warunki współpracy. A czas gra tu kluczową rolę – wobec zbliżającego się sezonu grzewczego, powszechnych obaw o dostęp indywidualnych odbiorców do opału oraz rządowego systemu dopłat.

W tym kontekście istotne są opinie, że sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla Polskiej Grupy Górniczej ostatecznie nie wypali.

Węgiel tylko w sklepie?

- W Polskiej Grupie Górniczej nie ma żadnej sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Od 1 sierpnia Polska Grupa Górnicza pożegnała się z autoryzowanymi sprzedawcami, a w tym samym terminie, jak deklarowali to rządzący, miała ruszyć szeroko rozreklamowana sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG. Jednak nic takiego się nie stało i nic takiego nie nastąpi - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. - Według oświadczenia prezesa PGG Tomasza Rogali, od sierpnia cały węgiel opałowy z PGG będzie dostępny w sklepie internetowym spółki. Jakim zatem węglem mieliby handlować owi mityczni kwalifikowani sprzedawcy, skoro cały węgiel sprzedawany ma być przez internet? Bajki o Kwalifikowanych Dostawcach Węgla i ogromnej ilości chętnych, którzy są przygotowani, aby to robić, miały tylko uspokoić rynek. Autoryzowanych sprzedawców już nie ma, a Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG także nie ma i nie będzie - uważa Ziętek.

Jego zdaniem najbliższy sezon grzewczy zostanie zapamiętany jako ten, w którym brakowało węgla na rynku.

- Skoncentrujmy się na sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej - wskazuje Ziętek. - Według informacji prezesa PGG Tomasza Rogali, od początku roku, czyli przez siedem miesięcy, sklep ten obsłużył około 150 tysięcy chętnych. Załóżmy więc, że do końca roku - skoro pozostało nam pięć miesięcy - obsłuży drugie tyle. Razem daje to około 300 tysięcy gospodarstw zaopatrzonych w węgiel przez PGG w tym roku. W Polsce jest około 3 mln 800 tysięcy gospodarstw, które potrzebują węgla, aby ogrzać się zimą. PGG zaspokoi więc to oczekiwanie zaledwie w mniej niż 10 procentach. Innego węgla w PGG dla indywidualnych odbiorców nie będzie. Skąd zatem go wezmą? Nie wiadomo - zaznacza Ziętek.

"To bajki, a węgla na pewno zabraknie"

Jest on przy tym mocno sceptyczny w zakresie możliwości importu węgla do Polski z odległych destynacji.

- Bajki o tym, że te brakujące miliony ton płyną do nas morzem, są takimi samymi bajkami, jak te opowiadane przez rząd, że na przełomie czerwca i lipca węgiel miał stanieć albo że od 1 sierpnia ruszy sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG - podkreśla Bogusław Ziętek. - Tej zimy węgla dla odbiorców indywidualnych i komunalnych w Polsce na pewno zabraknie. A ci szczęśliwcy, którzy zdołają go kupić, nabędą go nie taniej niż za 4 lub 5 tysięcy złotych za tonę. Ten rok już przespaliśmy. Zróbmy więc wszystko, żeby nie przegrać kolejnego, ponieważ zapowiada się, że rok 2023 będzie jeszcze gorszy - przewiduje Bogusław Ziętek.

