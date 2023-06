To będzie rekordowo głęboki odwiert. Chiny rozpoczęły drążenie i liczą na cenne odkrycia

Ponad 10 km głębokości ma mieć chiński odwiert na pustyni Gobi. To najgłębszy odwiert w historii Chin i drugi co do głebokości w całej światowej historii wierceń.

Według oficjalnej agencji informacyjnej Xinhua, we wtorek w bogatym w ropę regionie Sinciang w Chinach rozpoczęły się wiercenia pod najgłębszy jak dotąd odwiert w Chinach.

Planowane jest przekroczenie głębokości 10 km. Tym samym odwiert byłby rekordowy w Chinach i drugi co do głębokości w ogóle w historii światowego górnictwa.

Najgłębszym odwiertem wykonaną przez człowieka na Ziemi jest rosyjski Kola Superdeep Borehole, który osiągnął głębokość 12 262 metrów (40 230 stóp) w 1989 roku, po 20 latach wiercenia.

Co ciekawe Chińczycy planują osiągniecie 10 km głębokości w ciągu roku.

Co jest celem wiercenia? Oficjalnie Pekin chce zbadać budowę geologiczną regionu. Nieoficjalnie wiercenie ma na celu identyfikację potencjalnych złóż cennych minerałów. Chiny borykają się bowiem z uzależnieniem od importu minerałów.

W sytuacji napiętych, lub bardzo napiętych stosunków z takimi poważnymi producentami minerałów jak Australia, Kanada i Stany Zjednoczone, Pekin intensyfikuje badania własnego terytorium.

Z obszarem prawie 9,6 mln km2 Chiny wciąż są stosunkowo słabo przebadane przez geologów.