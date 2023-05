To jedyne takie muzeum w Polsce. Na terenie czynnej kopalni

Blisko 15 tysięcy osób odwiedziło w pierwszym roku działalności po rozbudowie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przy katowickiej kopalni Wujek.

Nowa wystawa stała zajmuje blisko 1500 m kw. i znajduje się na trzech poziomach. Oficjalnie została otwarta 16 grudnia 2021 roku, w 40. rocznicę krwawej pacyfikacji kopalni.

Przypomnijmy, że w wyniku pacyfikacji strajkującej załogi kopalni Wujek w Katowicach, przeprowadzonej przez ZOMO i wojsko 16 grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu przez ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego, śmierć poniosło dziewięć osób, a kilkudziesiąt były rannych. Najmłodszy z zastrzelonych miał zaledwie 19 lat.

Wystawa stała ma multimedialny charakter - jest naszpikowana elektroniką

Grupy zorganizowane mogą oglądać wystawę od stycznia zeszłego roku. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności uczestniczy w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2022. Można głosować na instytucję w trzech kategoriach - edukacja, wydarzenie, wystawa.

Wystawa stała ma multimedialny charakter. Naszpikowana elektroniką, niezwykła sceneria, prezentuje nie tylko wydarzenia z początku stanu wojennego, ale także opowiada o genezie społecznego buntu w PRL, narodzinach Solidarności, a także o tym, co działo się po pacyfikacji kopalni Wujek.

Jednym z eksponatów, który można obejrzeć na wystawie, jest czołg T-55, taki sam jak te, które w grudniu 1981 r. rozbijały kopalniany mur. Dyrektor placówki Robert Ciupa podkreśla, że głównym celem ekspozycji było i jest dotarcie do młodych ludzi.

Wystawa pokazuje historię pacyfikacji kopalni Wujek zanurzoną w historii ogólnopolskiej

- Ta idea przyświecała nam przy budowie muzeum. Braliśmy pod uwagę, do kogo adresujemy to miejsce , kto ma przyjść i kto ma zwiedzać. Od samego początku zakładaliśmy, że jednak przede wszystkim młodzież, dlatego całość wystawy jest pomyślana tak, by pokazywać szerszy kontekst tamtych czasów - zaznacza dyrektor Robert Ciupa, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej. - Czyli to nie jest tylko wystawa o pacyfikacji kopalni Wujek, ale też to historia pacyfikacji tej kopalni zanurzona w historii ogólnopolskiej, bo ona jest częścią tej historii ogólnopolskiej i miała wpływ na wiele czynników, które wydarzyły się także później, aż po 1989 rok. Dlatego rozpoczynając zwiedzanie wystawy, dowiadujemy się jaka Polska wtedy była, jaka wtedy była Europa. W kolejnych salach zaczynamy opowiadać o tym, co się wydarzyło, że powstała Solidarność, co było jej genezą. Zwracamy uwagę, że tak naprawdę czynnik ekonomiczny był niezmiernie ważny, pokazujemy, że dla elit władzy, nie był ważny człowiek, bo człowiek stał w kolejkach, i tak się rozpoczyna się w naszym muzeum ta historia - tłumaczy Robert Ciupa.