To jedyny sposób, by polskie firmy utrzymały konkurencyjność. Minister stawia sprawę jasno

Z Piotrem Dziadzio, wiceministrem klimatu i środowiska, Głównym Geologiem Kraju rozmawiamy o regulacjach umożliwiających transport i składowanie CO2. W najbliższych dniach pakiet zmian trafi pod obrady rządu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

- Ważne jest to, że dwutlenek węgla będzie można składować, ale – co ważniejsze – także magazynować. Uważam, że zmagazynowany dwutlenek może służyć przy produkcji paliw syntetycznych, zatem ma charakter surowca – mówi wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio.

Plany resortu zakładają wybudowanie gigantycznego systemu przesyłowego, który ma połączyć największych emitentów CO2 w Polsce. „Przy obecnych cenach ten biznesowy aspekt składowania CO2 się opłaca” - wskazuje wiceminister.

Pierwszy komercyjny projekt składowania CO2 pod ziemią ma ruszyć w 2025 roku. Wiceminister Piotr Dziadzio zdradza, gdzie mogą powstać największe magazyny tego gazu w Polsce.

Piotr Dziadzio weźmie udział w XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (24-26. kwietnia 2023 r.), zapraszamy do rozmowy i dyskusji z jego udziałem.

Jak przebiegają prace nad przygotowaniem pakietu legislacyjnego mającego umożliwić transport i składowanie CO2?

- Pakiet zmian jest obecnie po Stałym Komitecie Rady Ministrów i mam nadzieję, że w najbliższych dniach trafi pod obrady rządu. Jest to wiele zmian, które określają możliwość składowania dwutlenku węgla zarówno w obszarze morskim, jak i lądowym. Dotychczas w ustawie wskazany był tylko obszar morski, a składowanie mogło być możliwe tylko w formie demonstracyjnej. W dodatku w tym przypadku trzeba było bardzo dokładne określić współrzędne takiego składowiska.

Zmiany, które zaproponowaliśmy w aktualizacji Prawa geologicznego i górniczego, dotyczą już składowania komercyjnego. Będzie istniała możliwość magazynowania dwutlenku węgla w górotworze, a także jego składowanie w takiej formie, gdy nieplanowane będzie dalsze użycie tego gazu w przyszłości. To ważne, ponieważ dotychczas takich regulacji nie było.

Projekt zakłada również umożliwienie składowania CO2 w górotworze, w którym zakończono wydobycie węglowodorów.

Wielokrotnie powtarzał pan na spotkaniach z przedstawicielami przemysłu, by ci mocniej lobbowali za przyspieszeniem prac nad zaproponowanymi przez pana zmianami. Czy ta „presja” przyniosła efekt i czy faktycznie – w pana ocenie – sprawa jest tak nagląca?

- To pytanie tak naprawdę o to, czym jest ETS i jak ogromne koszty związane są z tym systemem. Mając technologiczną możliwość wychwycenia i składowania CO2, dajemy przemysłowi ogromną szansę – rozwoju technologii, ale przede wszystkim ograniczania strat. Istotne, że dwutlenek węgla będzie można składować, ale – co jeszcze ważniejsze – także magazynować.

Uważam, że zmagazynowany dwutlenek może służyć przy produkcji paliw syntetycznych, zatem ma charakter surowca. Do tego potrzebna jest także infrastruktura przesyłowa – w miejscu składowania nie zawsze będzie istniała możliwość jego ponownego wykorzystania.

Jesteśmy w fazie testów, a przemysł chce rozwiązań na już. Pierwsza instalacja w 2025 roku

A skąd pewność, że całość tak złożonego systemu – magazyny i rozległy system przesyłowy – będzie dla przemysłu faktycznie tańsza niż płacenie za prawa do emisji CO2?

- Już dzisiaj stawka za 1 tonę wyemitowanego CO2 przekracza 100 euro. Prognozy mówią o tym, że ta stawka przekroczy 200 euro. A może być i więcej. Trend jest jednoznaczny.

Już jednak przy obecnych cenach ten biznesowy aspekt składowania CO2 się opłaca. To jedyny sposób, by polska gospodarka – w obecnym systemie ETS - mogła utrzymać konkurencyjność.

Wspomniał pan, że obecny stan prawny umożliwia składowanie CO2 w celach demonstracyjnych. Biznes pewnie chętnie „pozbył się” CO2 hurtowo. Z punktu widzenia technologii: ile czasu zajmie zmiana ze skali doświadczalnej na bardziej przemysłową?

- Pierwszy komercyjny projekt może być uruchomiony już w 2025 roku. To oczywiście mała skala. Składowanie będzie się odbywało w wyeksploatowanym złożu węglowodorów. Jest firma, która dysponuje taką koncepcją i zdolnościami technologicznymi. Są też zainteresowani producenci dwutlenku węgla.

Projekt jest dopięty. Więcej szczegółów jednak nie mogę zdradzić, ponieważ to przedsięwzięcie w 100 proc. prywatne i to jego uczestnicy - w odpowiednim czasie - będą informowali opinię publiczną.

Dodatkowo na różnych etapach pozostają dwa inne duże projekty zgłoszone do finansowania ze środków europejskich i kolejne w opracowywaniu.

Rurociągi do transportu CO2 w całym kraju. Podziemne magazyny głównie na zachodzie kraju

Patrząc na strukturę geologiczną naszego państwa: jaki jest potencjał podziemnego składowania CO2 w Polsce? Gdzie możliwości są największe?

- Pracujemy nad tym, żeby potencjalna oś transportowa CO2 w naszym kraju była poprowadzona ze wschodu na zachód. Od tego kręgosłupa będą odchodziły szprychy, prowadzące do najbardziej emisyjnych podmiotów w Polsce.

Dlaczego ta oś od wschodu do zachodu jest tak istotna? Główny obszar, który mógłby być objęty składowaniem dwutlenku węgla, to środkowa i zachodnia część kraju.

Do składowania będzie można też użyć starych złóż na południu Polski, w zapadlisku przedkarpackim. One jednak nie mają tak dużej pojemności, jak te na zachodzie naszego kraju.

W centralnej części Polski dwutlenek węgla możemy składować również w kolektorach solankowych.

A dlaczego zachód Polski ma największe możliwości do tego składowania?

- Tam są największe, eksploatowane jeszcze złoża ropy naftowej. Wiemy, że są szczelne i rozwiercone; z punktu widzenia technicznego - bardzo dobre. Dla porównania: sczerpane złoża ropy naftowej w Karpatach nie są geologicznie szczelne, a ich stan rozwiercenia oraz poznania - tak dobry. Nie mielibyśmy tam 100 proc. pewności, że ewentualnie zmagazynowany dwutlenek węgla nie ulatniałby się. Wszystko jednak wymaga dodatkowych szczegółowych badań.

Jakie przy podziemnym składowaniu CO2 jest ryzyko dla środowiska naturalnego? I czy na pewno to neutralne sąsiedztwo dla ewentualnych mieszkańców - sąsiadów?

­ - W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powołano specjalny zespół (w ramach Zespołu do spraw CCSU) poświęcony temu zagadnieniu: akceptacji społecznej.

Jego zadaniem jest opracowanie tego zagadnienia - tak, aby uświadomić społeczeństwu, że opisywana technologia jest prostsza, a przez to bezpieczniejsza niż np. podziemne magazyny z gazem, ale wymaga opracowania standardów bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Unia wspiera podziemne składowanie CO2. Wpisuje się to w transformację energetyczną Wspólnoty

Mamy skąd czerpać wzorce? Ktoś to robi już za granicą?

- Tak, w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Norwegowie robią to pod dnem morza. Dania i Holandia zaczynają pierwsze projekty składowania dwutlenku węgla. Wzorce są.

My jednak mamy krajowe doświadczania w składowaniu gazów kwaśnych (dwutlenek węgla wraz z siarkowodorem) sięgające lat 90.

Będziemy mieli wsparcie tej technologii z środków unijnych?

- Myślę, że tak. Powstały już rekomendacje wspierające rozwój technologii podziemnego składowania CO2 - jako sprzyjającej transformacji energetycznej i klimatycznej w Europie.

Co jest - według pana - bardziej palącym problemem: składowanie CO2 czy jednak prace na unijnym rozporządzeniem metanowym, które nie będzie neutralne dla naszych kopalń?

- Patrząc na terminowość prac, to rozporządzenie metanowe jest pilniejszą kwestią. Trzeba ograniczyć lub całkowicie wyeliminować te zaproponowane zapisy. To obecnie priorytet. Sprawa stała się krytycznie ważna z punktu widzenia naszej gospodarki.

Unia Europejska jednakże pracuje równolegle nad wieloma tematami. Ciężko w tym momencie oszacować, jakie będzie tempo regulacji związanych z kwestiami zatłaczania, przesyłu i składowania dwutlenku węgla.