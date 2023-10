To ma być pierwsza na świecie kopalnia neutralna pod względem emisji

Działająca w branży stali nierdzewnej Outokumpu twierdzi, że kopalnia chromu Kemi w pobliżu zakładów Tornio w Finlandii stanie się do 2025 roku pierwszą kopalnią na świecie neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Dzięki zastosowaniu paliw odnawialnych Neste roczna emisja gazów cieplarnianych kopalni Kemi zostanie znacząco zmniejszona.

Odnawialny olej napędowy Neste, wytwarzany w stu proc. z surowców odnawialnych, takich jak zużyty olej kuchenny i tłuszcz zwierzęcy z odpadów przemysłu spożywczego, służy do zastąpienia paliw kopalnych w maszynach, pociągach oraz źródłach energii w kopalni Kemi i młynie Tornio, a także w transporcie pomiędzy kopalnią a młynem.

Własna kopalnia chromu to przewaga konkurencyjna. Jak zaznaczono w International Mining, w ramach rozwoju kopalni Kemi i realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju zakończono niedawno znaczący projekt w zakresie kopalni.

W latach 2017-2023 zainwestowano ponad 280 milionów euro w pogłębienie podziemnej kopalni z 500 metrów do 1000 metrów.

- Ma to na celu zapewnienie ciągłych dostaw chromu, kluczowego surowca do produkcji stali nierdzewnej, przez nadchodzące dziesięciolecia. Ślad węglowy żelazochromu produkowanego przez naszą firmę jest o 67 proc. niższy od średniej w branży, co częściowo ma wpływ na to, że nasza stal nierdzewna ma najmniejszy ślad węglowy na rynku - mówi Martti Sassi, prezes obszaru biznesowego Ferrochrome w firmie Outokumpu, cytowany przez International Mining.