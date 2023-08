To może być zabójcze dla górnictwa

Górnictwo, a szerzej przemysł wydobywczy, może mieć w kolejnych latach olbrzymie problemy z dostępem do kadr. Ludzie nie garną się bowiem do pracy przy wydobywaniu surowców.

O zbliżającym się deficycie miedzi od lat powszechnie wiadomo w branży, ale dopiero w tym miesiącu Departament Energii Stanów Zjednoczonych faktycznie dodał miedź do swojej listy minerałów krytycznych.

- W ciągu najbliższych 20-25 lat świat będzie musiał wyprodukować taką ilość miedzi, jaka została wyprodukowana w całej historii ludzkości - szacuje Walter Copan, wiceprezes ds. badań i transferu technologii w Colorado School of Mines.

Jak wskazano w Mining.com, przemysł wydobywczy stoi w obliczu krytycznego niedoboru umiejętności, który pogłębia się - w związku z przewidywaną liczbą osób odchodzących na emeryturę. Problem dostępu do kadr może być niezwykle dotkliwy dla branży wydobywczej.

Walter Copan zauważa, że w środowisku akademickim spadła liczba programów związanych z górnictwem, inżynierią i metalurgią wydobywczą.

Ta branża straciła swój blask. Copan wskazuje, że to wysoce niepokojące, ponieważ gdy spojrzymy na zależność świata od materiałów pochodzących ze skorupy ziemskiej, cały sektor wydobywczy ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej.

- Górnictwo, przetwarzanie minerałów, a następnie dalsza produkcja materiałów, na których polegamy we wszystkich aspektach sektora energetycznego, są zagrożone z powodu tych niedoborów, a statystyki wydają mi się zdumiewające, że spodziewamy się przejścia na emeryturę ponad połowy siły roboczej w górnictwie w USA w ciągu najbliższych sześciu lat, co oznacza, że do 2029 roku na emeryturę odejdzie 221 tysięcy pracowników - zaznaczył Copan, cytowany w Mining.com.