To nie była pierwsza rozbierana sesja w kopalni? Władze Bogdanki wezwane do sprostowania

Do Bogdanki wpłynęło od Korporacji Gwareckiej wezwanie do sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w stanowisku zarządu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka, które dotyczyło sesji zdjęciowej na terenie kopalni z udziałem półnagich modelek.

W mediach społecznościowych duże poruszenie wywołał wpis posłanki Marty Wcisło z Platformy Obywatelskiej, która zamieściła zdjęcia z sesji, jaka miała miejsce w kopalni należącej do Bogdanki. Zdjęcia prezentują półnagie kobiety.

Wokół kontrowersyjnej sesji w kopalni rozpętała się medialna burza

2 listopada, po medialnej burzy wokół kontrowersyjnej sesji, o czym pisaliśmy na WNP.PL, spółka Lubelski Węgiel Bogdanka wydała oficjalne oświadczenie, w którym zapewnia, że nie została poinformowana o charakterze zdjęć.

"Wyżej wspomniana sesja została wykonana w weekend, przez i na zlecenie ATUT Śląskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie. W tym czasie ruchem w kopalni nadzoruje podmiot trzeci. Tego dnia prace górnicze kontrolowane były przez Korporację Gwarecką w związku z zawartą z tą spółką umową" - napisał wówczas w oświadczeniu zarząd Bogdanki.

Korporacja Gwarecka żąda od władz Bogdanki sprostowania

To oświadczenie nie spodobało się Korporacji Gwareckiej, która żąda jego sprostowania. W innym przypadku spółka grozi władzom Bogdanki sądem i zapowiada, że będzie domagała się odszkodowania.

Korporacja Gwarecka tłumaczy, że nie może nadzorować ruchu podziemnego zakładu górniczego - napisał Onet.

"Zgodnie z przepisami prawa geologiczno-górniczego, jak również zgodnie z zawartą umową, Korporacja wykonuje jedynie prace górnicze w kopalni pod nadzorem kierowników odpowiednich działów oraz kierownika ruchu zakładu. Jest to szczegółowo opisane w przepisach oraz w zawartej umowie" - głosi oświadczenie.

"Dodatkowo Korporacja Gwarecka S.A. nie otrzymała zlecenia obsługi agencji fotograficznej, jak i sesji zdjęciowej modelek w wyrobiskach dołowych kopalni, wobec czego, nie miała jakiejkolwiek możliwości na wpływanie na jej przebieg. Z kolei stanowisko Zarządu Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. może sugerować, iż odpowiedzialność za przedmiotową sesję ponosi Korporacja Gwarecka S.A., co jest informacją nieprawdziwą" - napisano w piśmie do Bogdanki.

"Od początku mówiłam, że zarząd Bogdanki kłamie. To zarząd ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w kopalni. Próbują zwalić winę na innych, w tym przypadku na Korporację Gwarecką i zwykłych górników" - mówi w rozmowie z Onetem Marta Wcisło.

Onet dodaje, że dysponuje kilkudziesięcioma fotografiami kalendarzy m.in. z 2020 i 2022 r. Wszystkie były robione na terenie kopalni Bogdanka.

- Wszyscy o nich wiedzieli i wielu chciało je mieć. Co roku była rozprowadzona limitowana liczba wśród pracowników, którzy mieli do nich dostęp. Tak było od lat — mówi w rozmowie z Onetem górnik, który chce zachować anonimowość.