To oni rozdają karty na rynku węgla - zestawienie gigantów

Rynek węgla jest teraz mocno rozgrzany. Podaż surowca w dalszym ciągu nie nadąża za popytem a ceny węgla pozostają na bardzo wysokim poziomie. To korzystna sytuacja dla producentów czarnego złota.

Dziesięć największych firm wydobywających węgiel na świecie łącznie odpowiadało za 21 proc. światowej produkcji węgla w 2020 roku.

Jak wskazuje GlobalData, to Coal India była największą na świecie firmą wydobywczą węgla w 2020 roku, a za nią uplasowały się China Shenhua Energy oraz Peabody Energy. Kolejna jest China National Coal Group, piąty jest Glencore, następnie Yanzhou Coal Mining, potem rosyjska Siberian Coal Energy, kolejna jest PT Bumi Resources z Indonezji, a następnie BHP z Australii oraz Arch Resources z USA.

Węglowi giganci

Coal India Limited jest największą węglową spółką na świecie. To państwowe przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem węgla, powstało w listopadzie 1975 roku. Ze skromną produkcją wynoszącą 79 milionów ton w roku powstania, CIL jest dziś największym producentem węgla na świecie. Spółka Coal India wydobyła w ubiegłym roku około 600 mln ton węgla. Ma ona sukcesywnie zwiększać wydobycie surowca w kolejnych latach, do poziomu około 1 mld ton.

W perspektywie do 2025 roku to właśnie Indie mają jeden z największych potencjałów wzrostu zużycia węgla. Wzrasta bowiem zapotrzebowanie na energię elektryczną, natomiast do realizacji wielu projektów infrastrukturalnych potrzeba coraz więcej stali oraz cementu.



Siberian Coal Energy Company (SUEK) jest spółką węglowo-energetyczną z siedzibą w Rosji. Jest największym dostawcą węgla na rynku rosyjskim. Firma powstała w 2001 roku z siedzibą w Moskwie. SUEK zainwestował na przestrzeni ostatnich lat między innymi w terminale masowe węgla i porty morskie. SUEK eksploatuje kopalnie podziemne oraz odkrywkowe.

SUEK był największym producentem węgla w Rosji i szóstym na świecie w 2020 roku, z wydobyciem na poziomie 101,2 mln ton węgla. Obecnie, z uwagi na sankcje nakładane na Rosję, wielu odbiorców węgla poszukuje innych, alternatywnych dla rosyjskich źródeł dostaw.

China Shenhua Energy Company Limited została założona 8 listopada 2004 roku. China Shenhua to zintegrowana spółka energetyczna oparta na węglu. Koncentrując się na swojej podstawowej działalności w zakresie wydobycia węgla, China Shenhua wykorzystuje własną rozwiniętą sieć transportu oraz sprzedaży, a także elektrownie, zakłady przeróbki węgla oraz nowe projekty energetyczne.

Peabody Energy to firma zajmująca się wydobyciem węgla oraz energetyką z siedzibą w St Louis w stanie Missouri. Jej podstawową działalność obejmuje wydobycie, sprzedaż i dystrybucja węgla, który jest nabywany do produkcji energii elektrycznej oraz stali (węgiel koksowy). W 2021 roku firma Peabody wydobyła około 130,1 mln ton węgla.

Peabody zajmuje się również sprzedażą węgla za pośrednictwem biur za granicą, w tym między innymi w Chinach, Australii czy Wielkiej Brytanii.

Z kolei China National Coal Group Corporation to kluczowe przedsiębiorstwo państwowe, którego poprzedniczką była China National Coal Import and Export Corporation, założona w lipcu 1982 roku.

Główną działalnością China Coal Group jest produkcja i handel węglem, a także energetyka, budowa kopalń węgla kamiennego, produkcja sprzętu do wydobycia węgla oraz usługi inżynieryjne.

Glencore - szwajcarska spółka akcyjna założona pod nazwą Marc Rich & Co. Później została przekształcona w Glencore. Jedna z największych na świecie firm dostarczających surowce mineralne. W 2021 roku Glencore wydobył około 103,3 mln ton węgla.

Yanzhou Coal Mining Co Ltd, jest spółką wydobywczą. Zajmuje się wydobyciem węgla oraz transportem węgla koleją. Firma produkuje również między innymi ciepło i energię elektryczną. Yanzhou produkuje także sprzęt górniczy i wiertniczy.

Firma oferuje swoje produkty dla przemysłu elektroenergetycznego, hutniczego i chemicznego. Jest właścicielem i operatorem kopalń węgla w Chinach. Obsługuje również linie kolejowe łączące kopalnie z krajową siecią kolejową. Eksportuje swoje produkty do Japonii, Korei Południowej, Singapuru i Australii. Firma działa jako spółka zależna Yankuang Group Co Ltd.

Z kolei indonezyjska PT Bumi Resources Tbk to wiodąca indonezyjska grupa z segmentu surowców naturalnych, skoncentrowana głównie na wydobyciu węgla.

Jest największym wydobywcą węgla w Indonezji pod względem wielkości produkcji i największym na świecie eksporterem węgla energetycznego. W 2021 roku spółka wydobyła przeszło 80 mln ton węgla.

BHP Billiton to z kolei międzynarodowa firma zajmująca się zasobami naturalnymi, powstała w 2001 roku z połączenia BHP Ltd. i Billiton PLC. Jako jedna z największych na świecie firm wydobywczych funkcjonuje między innymi na rynku węgla, miedzi, srebra, aluminium, ropy naftowej i gazu. Siedziba BHP Billiton znajduje się w Melbourne w Australii.

Strategia firmy koncentruje się na wzroście portfela i dywersyfikacji w celu wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej. Inwestycje zagraniczne BHP obejmują operacje wydobywcze w Chile (miedź), Brazylii (ruda żelaza), Kolumbii i USA (węgiel) oraz między innymi w Algierii (ropa naftowa).

Arch Resources, wcześniej znana jako Arch Coal, to amerykańska firma zajmująca się wydobyciem i przetwórstwem węgla. Zapotrzebowanie na węgiel jej produkcji pochodzi głównie od wytwórców energii elektrycznej. Arch Resources zarządza przeszło trzydziestoma czynnymi kopalniami. Siedziba firmy znajduje się w St. Louis w stanie Missouri. Spółka sprzedaje węgiel producentom energii elektrycznej, a także producentom stali (węgiel koksowy). W 2021 roku Arch Coal zdołało wydobyć ponad 73 mln ton węgla.

Surowiec z przyszłością

Warto zaznaczyć, że dziesięć największych firm wydobywczych węgla na świecie łącznie odpowiadało za 21 proc. światowej produkcji węgla w 2020 roku.

Do największych na świecie krajów wydobywających węgiel w 2020 roku należały Chiny, Indie i Australia. Dziesięć największych krajów zajmujących się wydobyciem węgla łącznie odpowiadało za 92 proc. światowej produkcji surowca w 2020 roku.

- Rynek węgla na świecie, a zwłaszcza w Azji, ma się dobrze, stanowiąc dla rozwijających się państw jeden z motorów napędowych ich konkurencyjności - zaznacza Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.

Węgiel jest największym źródłem energii elektrycznej, stanowiącym jedną trzecią światowej produkcji energii. GlobalData prognozuje, że światowe wydobycie węgla osiągnie 8776,5 mln ton w 2025 roku.

Rosja jest trzecim co do wielkości dostawcą węgla energetycznego i dominuje w sprzedaży do krajów europejskich, co oznacza wzrost konkurencji na rynku morskim. Sankcje nakładane na Rosję powodują bowiem, że odbiorcy poszukują węgla u innych producentów. Między innymi zwracają się do Indonezji, wiodącego dostawcy węgla dla elektrowni. Jednak na indonezyjskim rynku producenci mają ograniczone wolne moce produkcyjne i są zobowiązani do priorytetowego traktowania krajowego popytu.

Rosja to znaczący gracz na rynku węgla i trudno będzie wielu odbiorcom zastąpić węgiel importowany z rosyjskich kopalń innym surowcem. Rosja wyeksportowała w 2021 roku około 62,8 mln ton węgla do Chin. Z kolei do Korei Płd zdołała wyeksportować 24,2 mln ton, a do Niemiec 22,3 mln ton. Natomiast do Japonii Rosja wyeksportowała w 2021 roku około 21,5 mln ton węgla, a do Turcji 15,7 mln ton. Natomiast na Ukrainę wyeksportowała około 14,5 mln ton węgla w 2021 roku.

Polska pozostaje największym producentem węgla kamiennego w UE. W ubiegłym roku polskie kopalnie zdołały wydobyć około 55 mln ton węgla kamiennego. Z uwagi na embargo na węgiel rosyjski Polska będzie się starała wspierać importem węgla z innych kierunków.

- W tym starciu globalnych gigantów, eksporterów węgla konkurencja już trwa od wiosny ubiegłego roku. Od Chin po Stany Zjednoczone - mówi Herbert Leopold Gabryś, ekspert ds. energetyki, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę. - Nasze kopalnie zwiększają wydobycie. Na krótko bez znaczących nakładów to się da. Na dłużej nie. Węgiel nie będzie tańszy. Będzie drożej i to na dłużej. I tyczy to całej Wspólnoty - dodaje.

Przewidywane ceny gazu powodują, że pozostanie on droższą opcją w zakresie produkcji energii od węgla kamiennego i brunatnego. Zatem popyt na węgiel będzie się utrzymywał na wysokim poziomie i nie będzie łatwo go nabyć z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie wielu odbiorców.

