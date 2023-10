To rekordowa edycja konkursu PGG, pod względem uczestników, ale i nagród. Wkrótce finał

W 20 jubileuszowej edycji konkursu wiedzy z zakresu BHP "Pracuję bezpiecznie 2023" wzięła udział rekordowa liczba osób - blisko 2200 pracowników kopalń i zakładów Polskiej Grupy Górniczej.

Najlepsi z blisko 2200 pracowników kopalń i zakładów Polskiej Grupy Górniczej, którzy biorą udział w tegorocznej edycji konkursu BHP "Pracuję bezpiecznie" 7 listopada 2023 roku zmierzą się w półfinale. W kolejnym tygodniu odbędzie się finał.

W tym roku zarząd Polskiej Grupy Górniczej ufundował wyższą pulę nagród.

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 12 000 złotych, drugiego - 8500 złotych, a trzeciego - 6500 złotych.

Pozostali uczestnicy finału otrzymają po 2 tysiące złotych. Na 2 tysiące złotych mogą też liczyć najbardziej aktywni uczestnicy konkursu.

Od kwietnia do września na Portalu Pracownika Polskiej Grupy Górniczej uczestnicy tegorocznej edycji konkursu BHP "Pracuję bezpiecznie" mieli możliwość rozwiązywania testów przygotowujących. Mogli do nich podchodzić wielokrotnie, natomiast tylko jeden raz w każdym miesiącu mogli rozwiązać test konkursowy. Zakres wiedzy był spory, obejmujący ponad półtora tysiąca zagadnień.

Systematyczność i aktywność całej załogi decyduje o tym, ile osób dostanie się do półfinału

- To trochę jak wyścig kolarski. Startuje duża liczba kolarzy, ale w pewnym momencie kilka osób wybija się na prowadzenie, a peleton zostaje w tyle… Najaktywniejsi potrafili zdobyć w ciągu jednego miesiąca około 49 tysięcy punktów z rozwiązanych testów - zaznacza główny organizator i pomysłodawca konkursu, dyrektor Biura BHP i Szkoleń w PGG Grzegorz Ochman, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej. - Tutaj zaznaczę, że maksymalnie w teście można było uzyskać 30 punktów. Czyli oni rozwiązywali miesięcznie 1600 testów! W nagrodę najaktywniejsze 10 osób będzie mogło podczas finału wziąć udział w losowaniu 3 nagród po 2 tysiące złotych - tłumaczy Grzegorz Ochman.

Przypomina zarazem, że systematyczność i aktywność całej załogi decyduje o tym, ile osób dostanie się do półfinału. Znajdą się w nim także pracownicy, którzy zdobyli najwięcej punktów w trakcie audytów środowiskowych w kopalniach. Jednak tak zakwalifikowane osoby muszą jeszcze rozwiązać zadanie konkursowe.

Półfinał ma się odbyć 7 listopada 2023 roku. Łącznie w półfinale weźmie udział około 70 osób. Jak wskazuje Ochman, będą mieli 45 minut czasu na rozwiązanie testów. Pytania mają być nieco łatwiejsze nić przed rokiem, co nie oznacza, że łatwe. Wiele z nich może być podchwytliwa, na prawidłową odpowiedzi może wpłynąć nie zwrócenie uwagi na „i” bądź „lub” zawarte w pytaniu. I choć o dostaniu się do finału decyduje także kolejność oddania pracy to jednak lepiej nie rozwiązywać zadań automatycznie. Do finału przejdzie 10 osób.

Finał odbędzie się 15 listopada w Rybniku - planowany on jest w szczególnie uroczystej oprawie

- Z reguły pierwsi swoje prace w półfinale oddają już po kilkunastu minutach. Jednak potrzeba też trochę pokory. Przed oddaniem pracy, jeszcze raz przeczytać, zastanowić się nad pytaniem - radzi dyrektor Grzegorz Ochman.

Finał odbędzie się 15 listopada w Rybniku. Zgodnie z założeniem finał zawsze organizuje ta kopalnia, z której pochodzi ubiegłoroczny zwycięzca. Z okazji 20 edycji planowany jest w szczególnie uroczystej oprawie. Przewidziane atrakcje, to jeszcze niespodzianka, organizatorzy nie chcą zdradzać szczegółów.

- Z czego wynika fenomen popularności tego konkursu? Nagrody mają duże znaczenie, ale nie chodzi tylko o nie. Od lat zainteresowanie jest ogromne, a najlepsi mają również dzięki temu konkursowi możliwość awansu również w pracy. Rozwiązując zadania wiele się uczą, bo od razu w systemie wyświetlane są też poprawne odpowiedzi. Byliśmy jedni z pierwszych, którzy wprowadzili taki konkurs dla pracowników, teraz podobne quizy odbywają się także w innych firmach - podkreśla dyrektor Grzegorz Ochman.

Od kilku lat przyznawane są nagrody finansowe, ale podczas pierwszych edycji były to nagrody rzeczowe. Zwycięzcy wygrywali telewizory, laptopy, sprzęt elektroniczny.