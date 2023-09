To węgiel obecnie zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne. Co będzie potem?

Węgiel musi być dla nas paliwem przejściowym - wskazuje Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych.

- My jako państwo polskie skorygowaliśmy i korygujemy politykę energetyczną. Dzisiaj nie mówimy już o tym, że gaz jedynie będzie dla nas paliwem przejściowym. Mówimy też o tym, że węgiel musi być dla nas paliwem przejściowym, ponieważ go posiadamy, ponieważ jest surowcem, który jest w naszym zasięgu i ponieważ daje nam dzisiaj bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną - wskazuje wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

Chcemy dokonywać transformacji i zmierzać w stronę niskoemisyjnych źródeł energii, ale chcemy to robić w sposób rozsądny

Zaznacza przy tym, że obecnie nie tylko Polska musi korygować swoją politykę energetyczną, ale do takiej korekty jako kraj namawiamy naszych partnerów z Europy.

- Chcemy dokonywać transformacji i zmierzać w stronę niskoemisyjnych źródeł energii, ale chcemy to robić w sposób rozsądny i w tempie takim, które jesteśmy w stanie udźwignąć - podkreśla wiceminister Marek Wesoły.

I wskazuje, że na całą transformację muszą być odpowiednie środki finansowe i te środki nie mogą powodować wzrostu inflacji, nie mogą powodować tego, że będziemy ubożeć jako kontynent europejski. A transformacja energetyczna nie może powodować, że kontynent europejski staje się niekonkurencyjny w kontekście polityki globalnej.

- Pamiętajmy o tym, że sprawiedliwa transformacja energetyczna musi być przeprowadzona tak, żeby była sprawiedliwa dla przeciętnego Europejczyka. I my w naszym kraju również patrzymy przez pryzmat człowieka, obywatela naszego kraju - wskazał wiceminister Marek Wesoły podczas IX Kongresu Energetycznego we Wrocławiu, gdzie wyemitowano jego wystąpienie skierowane do uczestników.

Marek Wesoły zaznaczył również, że Europa przyjęła bardzo ambitne cele klimatyczne i te cele chce realizować, czego efektem jest transformacja energetyczna Europy. W szczególności ta transformacja dotyka Polski, bowiem nasza energetyka nadal głównie bazuje na węglu.

Nie możemy nie zauważać tego, że inne kontynenty przyjęły wolniejsze i spokojniejsze tempo odchodzenia od paliw emisyjnych

Wskazał także, iż takie wydarzenia w ostatnim czasie, jak pandemia koronawirusa oraz wybuch wojny za naszą wschodnią granicą, które wpłynęły na ceny surowców i energii oraz wywołały kryzys gospodarczy w Europie, powinny przyczynić się do korekty polityk klimatycznych. Nie możemy bowiem udawać i nie zauważać tego, że inne kontynenty przyjęły trochę wolniejsze i spokojniejsze tempo odchodzenia od paliw emisyjnych.

Rzeczywiście, poza UE węgiel ma się dobrze. Światowy popyt na węgiel pobił w 2022 roku nowy rekord wszech czasów, przekraczając 8,3 mld ton. W efekcie został ustanowiony nowy światowy rekord 10 440 TWh energii elektrycznej wytworzonych z węgla, co stanowiło 36 proc. światowej produkcji energii elektrycznej w ubiegłym roku.

Za blisko 70 procent światowego zużycia węgla odpowiadają Chiny oraz Indie. Chiny zużyły ponad 4,5 mld ton, a Indie zużyły ponad 1,1 mld ton węgla.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca. Produkcja węgla w Chinach osiągnęła w 2022 roku poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach w 2022 produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 roku o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton.