To zagrożenie nie tylko dla górnictwa, ale dla całego kraju. Minister stawia sprawę jasno

Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, mówi portalowi WNP.PL o konieczności złagodzenia rozporządzenia unijnego dotyczącego emisji metanu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Unijne rozporządzenie wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie już w 2027 roku. A od 2031 roku objęłoby także kopalnie węgla koksowego.

Polska strona będzie zabiegać o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

Problemom górnictwa oraz naszego będzie poświęcona debata "Czas na węgiel?" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

- Mamy nadzieję, że uda się złagodzić rozporządzenie dotyczące emisji metanu, bo to nie jest kwestia tego, czy ten metan będzie emitowany, czy nie - mówi portalowi WNP.PL Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. - To jest kwestia tego, czy będziemy mieli energetykę opartą o własne źródła, czy też nie.

Według wiceministra nie zdążymy bowiem do 2027 roku wybudować elektrowni atomowej, więc nie będziemy mieli konwencjonalnego źródła, które pozwoli nam na to, by w bezpieczny sposób funkcjonować jako kraj. - Dlatego nasza ofensywa jest informacyjna, ale też negocjacyjna. To bowiem nie jest kwestia tego, czy my chcemy się zmieniać, czy nie chcemy. To kwestia tego, żebyśmy nie popadli w tarapaty jako państwo - zaznacza Marek Wesoły.

Zobacz cały wywiad z Markiem Wesołym, wiceministrem aktywów państwowych:

Wskazuje przy tym, że gdyby wyrugowano wydobycie węgla w Polsce - ze szkodą dla naszego kraju - to ten ubytek zostałby uzupełniony gdzie indziej, zatem emisja metanu by nie zmalała. Tym bardziej, że wydobycie węgla w świecie rośnie.

- Nie chcielibyśmy, żeby Unia Europejska uchwalała takie prawo, które będzie nas stawiać w sytuacji wyboru pomiędzy respektowaniem tego prawa a zapewnianiem bezpieczeństwa własnym obywatelom - podkreśla Marek Wesoły.

Zaznacza jednocześnie, że polityka energetyczna UE powinna zostać skorygowana.

Trzeba także pamiętać, że w 2022 roku zanotowano historyczny rekord produkcji węgla na świecie w wysokości przeszło 8,4 mld ton. Gdyby rozporządzenie metanowe weszło w życie w obecnej postaci i wpłynęło na przyspieszoną likwidację polskich kopalń, to bylibyśmy zmuszeni w kolejnych latach importować do Polski ogromne ilości węgla.