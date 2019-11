Tomasz Rogala o sytuacji spółki, płacach w górnictwie i dekarbonizacji

- Rozmawiamy z Tomaszem Rogalą, prezesem zarządu Polskiej Grupy Górniczej i prezydentem Euracoalu. Pytamy między innymi o to, jaki był mijający rok. - Przede wszystkim uda się zaspokoić potrzeby klientów. Czyli to, co półtora roku temu było pewną bolączką, zostało dzisiaj rozwiązane. I to jest najważniejsze - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Rogala.

Tomasz Rogala wskazuje, że kolejny rok będzie na pewno trudniejszy dla Polskiej Grupy Górniczej.

Jest to związane między innymi z sytuacją na rynku węgla koksowego, którego ceny mocno spadły.

A trzeba pamiętać o tym, że również Polska Grupa Górnicza produkuje węgiel typu semi-soft. I w tym obszarze odczuje zmniejszenie przychodów.