Tomasz Rogala, prezes PGG i prezydent Euracoalu o wyzwaniach dla górnictwa i przyszłości węgla

Węglowy łańcuch wartości

Deklaracje dla sektora węglowego

Dlatego też skierowano wystąpienie do wszystkich nowo wybranych członków Parlamentu Europejskiego z listem prezydenta Euracoal’u o współpracę i zaangażowanie w sprawy europejskiego górnictwa. Bo transformacja to potężne wyzwanie.- Stąd też aktywnie działałem w ramach Platformy Regionów Górniczych w Transformacji gdzie prezentowane były projekty, które Polska Grupa Górnicza jest gotowa zrealizować - zaznacza Rogala. - Jesteśmy jako spółka przygotowani do transformacji i posiadamy odpowiednie doświadczenie, jednak potrzebujemy środków na jej przeprowadzenie, aby nie dopuścić do likwidacji miejsc pracy i wzrostu napięć społecznych na Śląsku - mówi Rogala.Czytaj też: Większość środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinno trafić do regionów górniczych Sektor węglowy, jest wrażliwy na wahania koniunkturalne związane m. in. z cenami surowca. - Dziś obserwujemy to w Polskiej Grupie Górniczej, gdzie dzięki długoterminowym kontraktom zabezpieczamy dostawy węgla na rynek krajowy pozwalające na zasilanie elektrowni i elektrociepłowni oraz stabilną produkcję energii elektrycznej - wskazuje Rogala.I zaznacza, że starał się w 2019 roku prowadzić działania mające na celu podkreślenie łańcucha wartości, jakie generuje węgiel dla gospodarki i społeczeństwa. Chodzi tu o rozwój wiedzy i technologii, kapitał ludzki oraz źródło dochodów do budżetów centralnych i lokalnych. Kluczowe było również przypomnienie, że węgiel jest drugim najistotniejszym źródłem energii na świecie i należy go brać pod uwagę w celu sprostania wyzwaniu wciąż rosnącego popytu na energię elektryczną.- Łańcuch wartości, o którym wielokrotnie się wypowiadałem uważam za swój osobisty sukces – zaznacza Tomasz Rogala. - Uważam, iż został już dostrzeżony przez Komisję Europejską i innych interesariuszy. Wielokrotne powtarzane przeze mnie elementy tego łańcucha, czyli rozwój nauki i badań, wysokopłatne miejsca pracy, a także motor napędowy dla innych branż przemysłowych spowodowały, iż w Europie nie mówi się już o budżecie na transformację na poziomie 4,8 mld euro, ale o całym mechanizmie funduszy na poziomie ok. 100 mld euro. Nadal są to niewystarczające środki na właściwe przeprowadzenie tego procesu w 42 europejskich regionach górniczych, ale to i tak ponad 20 razy więcej niż początkowo - wskazuje Tomasz Rogala.Przypomina też, że rok 2019 był przede wszystkim rokiem forsowania przez Komisję Europejską przyjęcia długoterminowej strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych, która ma doprowadzić do zero emisyjnej netto gospodarki Unii Europejskiej do 2050 roku.- Pomimo występowania istotnych rozbieżności w prezentowanych podejściach do polityki klimatycznej na świecie, a różnymi scenariuszami pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną, musieliśmy sobie zdać sprawę, że zmiany w europejskim sektorze energetycznym i górniczym są nieuniknione - podkreśla Rogala. - Dlatego tak ważnym zadaniem na 2019 rok było określenie warunków przeprowadzenia transformacji energetycznej w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, a także zaprezentowanie sektora górniczego jako otwartego na innowacje i wprowadzanie nowych technologii. Myślę, że to się udało - ocenia Rogala.Czytaj też: Węgiel jest nam coraz mniej potrzebny I przypomina, że w końcu roku 2019 odbył się Kongres Energy Summit 2019 w Warszawie, a także przyjęto Deklarację Warszawską sektora węglowego.- Te dwudniowe obrady szefów największych spółek energetycznych i górniczych Europy, przedstawicieli rządu i samorządów, przedstawicieli nauki i reprezentantów strony społecznej, a także polityków pokazały jak ważny jest dialog - zaznacza Rogala. - Przyjęta Deklaracja, w której podkreślono że transformacja energetyczna prowadzona dla osiągnięcia celów ochrony klimatu powinna odbywać się w zgodzie z ładem społecznym, przy uwzględnieniu racjonalnych decyzji gospodarczych i przy zachowaniu konkurencyjności przemysłu europejskiego stała się istotnym dokumentem, który jest brany pod uwagę przy tworzeniu przyszłych strategii, polityk, prognoz i dyrektyw - przypomina Rogala.Kolejna kadencja dla szefa Euracoal będzie wymagająca - szczególnie, że to w 2020 roku trwać będą negocjacje kolejnej perspektywy finansowej z bardzo mocno zaakcentowanym głosem Europejskiego Zielonego Ładu.- Tak, ta strategia, a także szereg negocjacji i spotkań przedstawicieli rządów państw UE niewątpliwie zawładnie całym 2020 rokiem - ocenia Rogala. - Z punktu widzenia Stowarzyszenia kluczowe będzie więc określenie ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej przez poszczególne kraje Wspólnoty, a także znaczenia „ślad węglowy” i „podatek węglowy” dla konkurencyjności europejskiego przemysłu wraz z wyznaczeniem potrzeb inwestycyjnych na wsparcie transformacji energetycznej - podsumowuje Tomasz Rogala.