Tomasz Rogala, prezes PGG: mamy nadzieję wyjść z tej trudnej sytuacji

- Pada wiele pytań, także tych dotyczących firm z sektora węglowego, w tym naszej spółki. Oczywiście liczymy, że PGG przetrwa. To ogromne przedsiębiorstwo, zatrudniające około 41 tysięcy osób. Natomiast trzeba przypomnieć, że pytanie, czy PGG przetrwa, pojawiało się także w poprzednich latach.W wielu branżach padają teraz pytania o przyszłość, o to, co dalej... Jesteśmy w licznym gronie przedsiębiorstw, które mają kłopoty spowodowane pandemią koronawirusa. PGG nie jest tu żadnym wyjątkiem.- Ważna będzie odpowiedzialna społecznie transformacja energetyczna, realizowana z wykorzystaniem łańcucha wartości wytwarzanych przez górnictwo węglowe. Zawiera on bowiem takie elementy, jak rozwój wiedzy czy technologii - osiągany w przypadku Polskiej Grupy Górniczej we współpracy z siecią placówek naukowych i rozwojowo-badawczych.Ponadto PGG współpracuje z 3,5 tys. dostawców. Są w tym gronie również duże firmy z Górnego Śląska, bazujące na dostawach do górnictwa. Wystarczy wspomnieć o Hucie Łabędy dostarczającej obudowy do kopalń. Gdybyśmy upadli, uderzyłoby to także w całą sieć naszych kooperantów.- To projekty, które będziemy kontynuować. Rozwój fotowoltaiki czy też rozwój naszych kompetencji w dziedzinie spawania - to wszystko będzie realizowane. Pandemia koronawirusa minie i trzeba być przygotowanym do dalszego funkcjonowania na zmieniającym się rynku.