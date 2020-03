Tomasz Rogala, prezes PGG, o trendach na rynku węgla i przemyśle energochłonnym

Konsumpcja węgla przesuwa się wyraźnie do krajów azjatyckich. Chodzi o Chiny, Indie i inne kraje. Ma na to wpływ znaczny wzrost populacji, a co za tym idzie - znacząco zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej, a zarazem prezydent Euracoalu.

Tomasz Rogala wskazuje, że zmiany technologiczne będą podążały za zmianą źródeł energii.

Przy obecnej polityce klimatycznej koszt jej wytwarzania w Europie będzie wyższy w stosunku do innych części świata.

Rogala zaznacza, że w realiach otwartego handlu i swobodnego przemieszczania towarów pokazują się nam trendy przesuwające przemysł ciężki poza granice Europy.