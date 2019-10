Tomasz Rogala stanowczo w Brukseli. "Wzywam do ochrony setek tysięcy miejsc pracy"

Do ochrony łańcucha wartości tworzonego przez europejskie spółki górnicze w postaci setek tysięcy atrakcyjnych miejsc pracy i zasilania rynków miliardami euro z podatków, opłat i wynagrodzeń wezwał 17 października 2019 roku w Brukseli Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej podczas obrad Platformy Wsparcia Regionów Górniczych Komisji Europejskiej.

Wejście na nowe rynki

W energetyce spółka sprawdza możliwości stosowania na bazie ciepła i energii ujmowanych z wyrobisk podziemnych wysokowydajnych form ogrzewnictwa na powierzchni (także w budynkach pasywnych energetycznie). Już obecnie buduje elektrownie fotowoltaiczne (ich potencjach na gruntach PGG w rozpoczętym przez pilotaż w kopalni Halemba projekcie może osiągnąć nawet 90-95 MW ekologicznych mocy).- Sporą przewagę konkurencyjną PGG stanowi położenie w najbardziej rozwiniętym obszarze kraju, z wysokim i rosnącym wciąż zapotrzebowaniem na energię elektryczną - wskazał Tomasz Rogala. - Duże korzyści w zakresie produkcji lub magazynowania energii wynikać mogą z ogromnego areału postindustrialnych, pogórniczych gruntów we władaniu spółki, a także ogromnego doświadczenia i kompetencji inżynierów w zarządzaniu energetyką. Bezustannie inwestujemy w umiejętności inżynierskie naszej kadry, bo są one absolutnie kluczowe do budowy nowych kompetencji - wyjaśniał prezes Tomasz Rogala.W zakresie technologii przemysłowych PGG chce być w centrum najnowszych idei np. otwarta jest na wszechstronne wykorzystanie dostępnych surowców, robotyzację linii produkcyjnych, automatyzację procesów przemysłowych, nowoczesną obróbkę metali.- Wysoka elastyczność w programowaniu procesów produkcji pozwoli nam zaspokajać w przyszłości potrzeby takich branż, jak np. transport kolejowy, energetyka czy budownictwo - mówił Tomasz Rogala.Opisał też m.in. program PGG modernizacji zakładów remontowych spółki. Na ich bazie, korzystając z bogatego doświadczenia i licznych nieruchomości stworzyć można wysoko wyspecjalizowane zakłady usług o profilu spawalniczym na potrzeby firmy i rynek.W pierwszym etapie, w latach 2018-20121 zaplanowano w PGG gruntowne doposażenie i rozbudowę parku maszynowego oraz wyszkolenie specjalistycznej obsługi. W latach 2020-2023 przyjdzie kolej na dywersyfikację procesów i usług oraz zdobywanie rynków dla ich sprzedaży.Innym z przykładowych projektów przyszłości w PGG może być budowa budynku pasywnego, w którym powstanie m.in. laboratorium badające możliwości wykorzystania kopalnianych zasobów energetycznych. Obiekt ten byłby zasilany z pomp i wymienników ciepła umieszczonych w pokładach węgla pod powierzchnią ziemi, z ogniw słonecznych na dachach, ścianach, hałdach i nieużytkach pogórniczych, z wód kopalnianych i z silników na metan ujęty w podziemnych wyrobiskach.Prezes Rogala zaznaczył, że w osiągnięciu wytyczonych przez Unię Europejską celów polityki klimatycznej ważną rolę odgrywają projekty z obszaru czystych technologii węglowych, prace badawczo-rozwojowe, wreszcie rozwój inwestycyjny na terenach po zamkniętych kopalniach, który zostanie przemyślany w sposób użyteczny dla nowych gałęzi przemysłu.- Polska Grupa Górnicza ma wizję, wiedzę i doświadczenie, jak przeprowadzić największą w Europie kompanię wydobywczą przez proces transformacji energetycznej tak, aby zapewnić regionowi rozwój, a jego mieszkańców uchronić przed ubóstwem - podsumował prezes PGG Tomasz Rogala.