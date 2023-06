Tomasz Rogala wybrany na prezesa PGG

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej (PGG) powołała zarząd z Tomaszem Rogalą jako prezesem na czele.

W wyniku przeprowadzonego przez radę nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego 15 czerwca 2023 roku został wyłoniony nowy zarząd Polskiej Grupy Górniczej w składzie: Tomasz Rogala - prezes zarządu, Rajmund Horst - wiceprezes zarządu do spraw produkcji, Adam Gorszanów - wiceprezes zarządu do spraw sprzedaży, Andrzej Paniczek - wiceprezes zarządu do spraw finansowych oraz Jerzy Janczewski - wiceprezes zarządu do spraw pracowniczych.

Jak podała spółka, w ostatnich latach zarząd PGG mierzył się ze szczególnymi wyzwaniami strategicznymi m.in. w związku z pandemią, procesem transformacji górnictwa (m.in. pracami nad umową społeczną dla górnictwa oraz postępowaniem notyfikacyjnym w zakresie pomocy publicznej) czy też koniecznością zapewnienia węgla w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Tomasz Rogala stoi na czele zarządu największej spółki węglowej w Polsce i UE od 1 maja 2016 roku, a wcześniej od lutego 2016 roku kierował Kompanią Węglową. W tym samym okresie do zarządu spółki dołączyli Andrzej Paniczek - odpowiedzialny za sprawy finansowe oraz Jerzy Janczewski - za sprawy pracownicze. Od początku 2020 roku za produkcję w kopalniach PGG odpowiada Rajmund Horst. Od września 2021 roku wiceprezesem ds. sprzedaży jest Adam Gorszanów.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.