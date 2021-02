Towarzyszy nam wielki niepokój. Największe górnicze miasto w Polsce i UE czeka wielka zmiana

Transformacja energetyczna, której konsekwencją będzie m.in. odejście od wydobycia węgla, to dla gmin górniczych prawdziwa rewolucja. O ile wydaje się, że mają czas, by się do niej przygotować, to w praktyce jest to niemożliwe. - Nikt nam nie przesłał programu, nikt go z nami nie konsultował. Trzyma się nas z boku, a skutki podejmowanych decyzji spadną ostatecznie na barki samorządu - obawia się Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Po 12 latach od poprzedniego przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju sektora energetycznego. Dla gmin górniczych oznacza on o gromne wyzwania, społeczne niepokoje i finansowe perturbacje.

Ruda Śląska koszt transformacji energetycznej i utraconych korzyści podatkowych szacuje na minimum 5,3 mld zł.

Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta, przyznaje, że temu, co ma się wydarzyć, towarzyszy wielki niepokój.