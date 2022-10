Transformacja energetyczna. Będzie trudno i będzie bolało, ale nie mamy innego wyjścia

Obecna dyskusja na temat transformacji regionów górniczych oraz transformacji energetyki toczy się w realiach pogłębiającego się kryzysu energetycznego oraz wojny na Ukrainie. To sprawia, że pojawiają się nowe pytania i nowe wątpliwości wobec całego procesu.

W krajach, w których stawiano na dekarbonizację, wraca się obecnie do węgla.

Powrót do tego surowca wynika między innymi z wysokich cen oraz obaw co do niepewnych dostaw gazu.

Czy to oznacza że transformacja energetyczna i dekarbonizacja zostały zanegowane i na jak długo? Rozmawiamy o tym z Marcinem Roszkowskim, prezesem Instytutu Jagiellońskiego, Januszem Steinhoffem, byłym wicepremierem i ministrem gospodarki, samorządowcami oraz Tomaszem Rogalą, prezesem zarządu Polskiej Grupy Górniczej.

Potrzeba rozwoju w zakresie wodoru oraz magazynowania energii

- Ten obecny kryzys pokazuje, że całkowicie zbankrutowała niemiecka polityka oparta o sprowadzanie gazu z Rosji - mówi portalowi WNP.PL Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. - Gaz z Rosji to krwawy gaz. Procesy dekarbonizacyjne w tak kryzysowym momencie będą powodować zaburzenie konkurencyjności europejskiej gospodarki. Przykładowo, przemysł stalowy czy cementowy będą wypychane z UE, a z drugiej strony nie ogranicza się przecież zużycia cementu i stali. Refleksja w UE jednak raczej nie nadejdzie, gdyż w sytuacji kryzysowej podejmowane są decyzje, żeby jeszcze intensyfikować podążanie w dotychczasowym kierunku. A potrzeba rozwoju w zakresie wodoru oraz magazynowania energii. Bez tego bowiem procesu dekarbonizacji przeprowadzić się nie da - dodaje Roszkowski.

Jego zdaniem niepokoi to, że sama UE realizuje przedsięwzięcia z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu, podczas kiedy w innych częściach świata przede wszystkim stawia się na rozwój gospodarki i zapewnienie stabilnych dostaw energii, natomiast kwestie klimatyczne są gdzieś na dalszym planie. W takiej sytuacji klimat nie zyska, natomiast unijna gospodarka będzie traciła konkurencyjność. Przykładowo, w samych Chinach wydobycie węgla ma w tym roku wzrosnąć o 300 milionów ton. Mocno zwiększa się także wydobycie między innymi w Indiach.

Przy realizowaniu transformacji trzeba też pamiętać, by nie doprowadzić na przykład do sytuacji, w której cały region jest uzależniony od jednego pracodawcy.

- Mówimy o przebudowie struktury społecznej i gospodarczej wielu powiatów w Polsce, tego nie da się zrobić w krótkim czasie - zaznacza Marcin Roszkowski. - A jeżeli ta transformacja zostanie przeprowadzona źle, to będzie to odczuwalne jeszcze przez dekady. Wystarczy chociażby spojrzeć na Wałbrzych. W górnictwie pracuje wiele doświadczonych osób, inżynierów. Ważne, aby ten potencjał został wykorzystany we właściwy sposób - dodaje Roszkowski.

- Chodzi o bardzo długi proces. W Zabrzu rozpoczął się on przed kilkunastu laty i nadal trwa - wskazuje zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba. - Kwestia zagospodarowania terenów pogórniczych jest wielkim wyzwaniem.

Z kolei Agnieszka Pabich, naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora Jastrzębia-Zdroju, wskazuje, że w strategii rozwoju miasta wyznaczono kilka wiodących kierunków. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój nowych technologii oraz „przemysł czasu wolnego”.

- Mamy strategię i działamy: szkolimy jastrzębian w zakresie nowych umiejętności pod Przemysł 4.0 w programie pilotażowym „Enter Jastrzębie”. W przyszłym roku z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną będziemy startowali z akceleratorem biznesowym. Ukierunkowaliśmy się na sektor turystyczny, i nie tylko na przyciągnięcie turystów, ale także na małe biznesy - zaznacza Agnieszka Pabich.

Sensowna transformacja będzie wymagać między innymi korelacji zmian zachodzących w energetyce ze zmianami w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego

Luc Christiaensen, menadżer programu „Jobs Global Practice” w Banku Światowym, 14 czerwca 2022 roku, podczas IX posiedzenia Zespołu regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego, w prezentacji zatytułowanej „Droga ku sprawiedliwej transformacji regionów węglowych - rynek pracy” wskazał, że około 72 tys. pracowników kopalń zostanie dotkniętych procesem transformacji. A dochodzą pracownicy elektrowni oraz osoby pracujące dla podwykonawców. Zostaną oni wszyscy dotknięci procesem transformacji.

Zatrudnienie związane z węglem, jak wskazał Luc Christiaensen, jest skoncentrowane wokół kopalń, a między dużymi firmami istnieje znacząca integracja rynkowa (konglomeraty górnicze i duzi podwykonawcy). Według badań górnicy mają podobne umiejętności, jak inni pracownicy; lepiej radzą sobie z obsługą maszyn, gorzej z zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi. Przy tym preferują ciągłość i stabilność - zamierzają pozostać w gminach, w których mieszkają oraz chcą pracować na podobnych stanowiskach, w podobnym sektorze działalności, a także cenią sobie bezpieczeństwo zatrudnienia.

Na szczególną uwagę zasługują pracownicy niebędący górnikami w gminach (lokalnie i pośrednio), ich liczba bowiem jest znacząca. Są przy tym mniej wykwalifikowani oraz funkcjonują w rejonach mocno dotkniętych transformacją i już osłabionych gospodarkach lokalnych, a także nie są objęci umowami społecznymi.

Według Janusza Steinhoffa, byłego wicepremiera i ministra gospodarki, sensowna transformacja będzie wymagać między innymi korelacji zmian zachodzących w energetyce ze zmianami w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego.

- Nie można budować koncepcji przyszłości górnictwa w oparciu o obecne ceny węgla - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, wskazując na wyjątkowość i niecodzienność obecnej sytuacji. - Należy dopasować odchodzenie od węgla do tempa zmian w energetyce. Nie można na oślep likwidować mocy węglowych. Nie można też w przyszłości pozostawić regionów, gdzie będą likwidowane kopalnie, bez pomocy i bez narzędzi wsparcia inwestycji. Przed laty udało nam się przeprowadzić zmiany w górnictwie oraz hutnictwie, mając o dwa punkty procentowe niższe bezrobocie niż wynosiła średnia krajowa. A z samymi górnikami trzeba rozmawiać poważnie, bez kłamstwa i demagogii. Jeżeli prywatni inwestorzy chcą budować w Polsce nowe kopalnie, to nie należy im rzucać kłód pod nogi. Potrzebna jest otwartość na inwestycje - dodaje Janusz Steinhoff.

Jednym z krytycznych wyzwań, przed którymi stoimy, będzie zastąpienie miejsc pracy w przemyśle węglowym

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski zainaugurował w czerwcu 2022 roku wspólnie z prof. Stanisławem Pruskiem, dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa, oraz Januszem Olszowskim, prezesem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, utworzenie Regionalnego Obserwatorium Procesu Transformacji. Projekt jest kontynuacją dialogu z interesariuszami procesu transformacji w regionie. Polegać on będzie na usprawnieniu zarządzania procesem transformacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego.

W regionach górniczych w Polsce jest świadomość wyzwań. Trzeba coś zaoferować kolejnym pokoleniom, żeby zechciały pozostać w tych regionach. Potrzeba wielu działań w różnych obszarach, żeby być konkurencyjnym wobec innych dużych ośrodków miejskich. Szczególnie istotne będzie tu tworzenie nowych miejsc pracy.

- Jednym z krytycznych wyzwań, przed którymi stoimy, będzie zastąpienie miejsc pracy w przemyśle węglowym - zaznaczył niedawno Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. - Im bardziej skrócimy okres odchodzenia od węgla, tym bardziej wrażliwe staną się kwestia miejsc pracy i pytania o to, gdzie mają pracować ludzie zatrudnieni w górnictwie. A chodzi przecież nie o kilka, lecz kilkadziesiąt tysięcy osób pracujących bezpośrednio w kopalniach oraz dwu-trzykrotnie tyle wokół sektora. Znalezienie dla tych osób równoważnych miejsc pracy jest procesem wymagającym określonego czasu - dodał Rogala.

Ważne przy tym, aby odpowiednia była nie tylko ilość nowych miejsc pracy, ale również ich jakość, czyli oferowany poziom wynagrodzenia.

O wielkich problemach procesu transformacji energetycznej w Europie świadczy chociażby to, że w Gelsenkirchen w Niemczech bezrobocie pozostaje wyższe od średniej w kraju. Mimo że wsparcie transformacji sektora górniczego przez 20 lat wyniosło ponad 40 mld euro. Podobnie w Wielkiej Brytanii, po przeszło czterdziestu latach od zakończenia działalności kopalń, to właśnie regiony pogórnicze należą do tych najuboższych. Poza tym ta transformacja niesie też uzasadnione obawy o zapewnienie w przyszłości bezpieczeństwa energetycznego.