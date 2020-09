Transformacja energetyczna może się okazać katastrofą społeczną i ekonomiczną

W górnictwie węgla kamiennego do celów energetycznych oraz węgla brunatnego pracuje w Polsce około stu tysięcy osób. Na jedno miejsce pracy w kopalni przypadają cztery miejsca pracy w jej otoczeniu. Dochodzą do tej grupy pracownicy elektrowni i ciepłowni bazujących na węglu i innych paliwach kopalnych. To pokazuje od strony społecznej olbrzymią, ponad 700-tysięczną skalę odpowiedzialności - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.

Mamy przez to paradoksalną sytuację, gdzie koszty energii z paliw kopalnych, będące w ujęciu bezpośrednim najniższymi, stały się w szybkim tempie najwyższymi. Gdyby nie było tych kosztów do uprawnień emisji CO2, nasza energia byłaby jedną z najtańszych w Europie. Oczywiście poza krajami skandynawskimi – gdzie tanio produkuje się energię w elektrowniach wodnych – oraz Francją – gdzie w miksie energetycznym największy udział ma energetyka atomowa.- W pierwszej kolejności przyjrzeć się i dokładnie przeanalizować przyczyny zmian cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ostatnich latach. Jeżeli okaże się, że to element spekulacyjny czy też związany z tzw. czarnym lobbingiem (opartym na nieprawdziwych materiałach faktograficznych), to należy postulować wprowadzenie niezbędnych zmian w tym systemie. Ceny uprawnień nie mogą być elementem jakiejś gry rynkowej, kiedy na szali znajduje się kilkaset tysięcy miejsc pracy w Polsce.- Dokładnie tak. Jest coraz więcej opinii, że ten mechanizm, związany z cenami uprawnień do emisji CO2, powoduje, że polscy przedsiębiorcy, ba przedsiębiorcy w całej Unii, przegrywają walkę konkurencyjną z tego powodu w układzie ogólnoświatowym. Moim zdaniem gospodarka europejska znacznie osłabia się i to na własne życzenie.Zmiany zachodzą bowiem zbyt szybko. Warto tu zaznaczyć dla przykładu, że podczas sesji hutniczej, jaka odbyła się w trakcie ostatniej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przedsiębiorcy z branży stalowej z całej Unii wskazywali, że przegrywają na starcie konkurencję z producentami spoza UE.Wprost wskazywali, że koszty uprawnień do emisji CO2 stają się elementem, który zabił ich konkurencyjność przez ostatnie dwa lata. Powtarzam więc - kierunek obrany na ochronę środowiska i klimatu jest uzasadniony, natomiast tak szybkie tempo zmian jest nie do zaakceptowania.- Trudne pytanie. Mam nadzieję, że się nie pogubił. Należy przede wszystkim zabiegać o środki adekwatne do potrzeb, do skali transformacji, którą będziemy mieli przeprowadzić. Nie może być bowiem tak, że koszty społeczne zupełnie przyćmią efekty dotyczące klimatu.Wyciągajmy wnioski z wcześniejszych procesów tego typu. W Zagłębiu Ruhry czy Zagłębiu Saary pięćdziesiąt lat wcześniej Niemcy postanowili, że odejdą od węgla.Rzeczywiście w grudniu 2018 roku zamknęli ostatnią kopalnię węgla kamiennego. Mimo 50 lat działań i ogromnych środków obecnie w okolicach Kaiserslautern czy Dortmundu obserwuje się dwukrotnie wyższy poziom bezrobocia niż w innych częściach Niemiec.A zatem powtórzmy jeszcze raz - przy zbyt niskich nakładach ta transformacja u nas może się okazać katastrofą społeczną i ekonomiczną. Trzeba konsekwentnie przekonywać Komisję Europejską i inne organy Unii Europejskiej w powyższych kwestiach.Na poruszany problem można zresztą popatrzeć jeszcze szerzej. Czy możliwe jest uzyskanie realnego pozytywnego efektu klimatycznego na świecie przy tego typu skali działań, realizowanej tylko przez Unię Europejską? Myślę, że odpowiedź jest oczywista, ale dopowiem: oczywiście, że nie.W walce na rzecz klimatu ważna jest światowa solidarność. Walczy się z naszym górnictwem węgla kamiennego, a stanowi ono około 1 proc. światowej produkcji tego surowca. Trzeba więc zapytać, co z pozostałymi 99 procentami? Poza Unią górnictwo węglowe ma się bowiem całkiem dobrze. Wystarczy tu wymienić Chiny, Wietnam czy Indie oraz Indonezję - tam produkcja węgla rośnie.Zobacz także: Nie mamy alternatywy dla węgla - Osamotnione tego typu działania Unii w walce o klimat są więc skazane na niepowodzenie i będą skutkować przede wszystkim obniżeniem konkurencyjności unijnej gospodarki. Tym bardziej ostatnie postulaty Komisji Europejskiej, z 16 września, aby polityka klimatyczna UE oraz jej cele do roku 2030 były jeszcze bardziej restrykcyjne, wydają się być niezrozumiałe. Mogą bowiem doprowadzić do sytuacji, w której „operacja się udała, tylko pacjent nie przeżył”.- Niestety tak. Takie ruchy są już zresztą widoczne. Europa nadal uważa się za centrum popytu i podaży, proponując graniczny podatek węglowy, jednak wszelkie wskaźniki ekonomiczne pokazują dobitnie, że od strony ich wartości, a także związanego z nimi dostępnego kapitału, świat od dawna obraca się wokół rynku azjatyckiego oraz amerykańskiego.To tam zachodzą podstawowe procesy wpływające na globalną gospodarkę oraz na Ziemię jako planetę. Dla przykładu, w przypadku samych Chin emisja CO2 jest większa, niż wspólna emisja UE wraz ze Stanami Zjednoczonymi i wciąż rośnie, ze spodziewanym przez Chińską Narodową Akademię Techniczną maksymalnym pikiem w roku 2030. Od samego 2000 roku chińskie emisje wzrosły dwukrotnie. Dopóki więc działania na rzecz klimatu nie będą podejmowane solidarnie w skali całego globu, dopóty nie będzie sensownych efektów.Cóż więc z tego, że UE może się ogłosić liderem w walce o klimat, skoro inne gospodarki w świecie mogą jej jeszcze bardziej odjechać. A my, jako kraj na dorobku, możemy mieć do tego katastrofę na rynku pracy i stracić resztki własnej myśli technologicznej w energetyce i górnictwie. Lepiej, żeby taki scenariusz się nie spełnił.Proponuję na koniec – po akademicku – aby rozumieć zrównoważony rozwój właśnie w taki sposób: jako światowe i rzeczywiste zrównoważenie elementów społeczeństwa, ekonomii i ekologii. Pomiędzy tymi trzema elementami musi być bowiem – i to na poziomie światowym – znak równości.