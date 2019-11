Transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa

Transformacja energetyczna w celu ochrony klimatu musi odbywać się przy poszanowaniu ludzi pracy i ich jakości życia - mówił prezydent Andrzej Duda podczas sobotnich obchodów Dnia Górnika "Barbórka 2019" w Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni.

Prezydent podkreślił, że państwo będzie inwestować w badania, w rozwój i w poszukiwanie nowych technologii, a w "naszym przemyśle i miksie energetycznym będziemy musieli wprowadzać zmiany". Zaznaczył, że transformacja energetyczna musi się dokonać poprzez "rozsądne korzystanie z naszych bogactw naturalnych".

Według prezydenta "wielkim przesłaniem rozsądnej ochrony klimatu na świecie i takich państwach jak Polska, które mają swoje uwarunkowania i mają swój przemysłowy charakter budowany i odziedziczony po wcześniejszych dziesięcioleciach" jest "przestrzeganie żelaznej zasady just transition, czyli sprawiedliwej transformacji". Powinna one polegać na ochronie klimatu w sposób "bezpieczny dla człowieka" oraz "rozwoju i funkcjonowania państwa" .

"A państwo to także, a może przede wszystkim mieszkający w nim ludzie. To pracownicy, to zakłady pracy, to poziom życia, który chcemy, żeby był coraz wyższy, to wreszcie bezpieczeństwo, od energetycznego poczynając kończąc na tym socjalnym" - podkreślił Andrzej Duda.

"Dopóki ja jestem prezydentem RP i dopóki ja w jakikolwiek sposób mam wpływ na to, w jakim kierunku Polska się rozwija i w jakim kierunku są prowadzone polskie sprawy, sprawą żelazną dla mnie będzie szacunek dla ludzi ciężkiej pracy, w tym dla ludzi polskiego górnictwa" - zapewnił.