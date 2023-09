Transformacja energetyczna nie ma szans bez górnictwa

- Stal będzie jednym z podstawowych surowców, jeżeli chodzi o transformację energetyczną - mówi portalowi WNP.PL prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii w 2023 roku globalna produkcja węgla przekroczy poziom 8,8 mld ton. Za prognozowany wzrost produkcji w 2023 roku będą odpowiadały głównie Chiny, Indie oraz Indonezja. Jak to zatem odnieść do Unii Europejskiej, gdzie nadal mocno stawia się na dekarbonizację?

- Jeżeli takie są prognozy Międzynarodowej Agencji Energii, to wypada w nie wierzyć. Jak wiemy, wydobycie węgla w świecie w 2022 roku mocno przekroczyło 8 mld ton. W tym ponad połowa wydobycia przypada na Chiny. Wiemy, że Chiny i generalnie Azja nie przejmują się założeniami europejskiej polityki klimatycznej.

Rośnie zarówno wydobycie, jak i zużycie węgla na świecie

A jak ta kwestia wygląda w kontekście polityki Unii Europejskiej? Polityka UE się nie zmienia. Ciągle mówi się o tym, że będzie się stawiać na odnawialne źródła energii, na przyspieszenie w tym zakresie.

Natomiast stale jest też prowadzona debata na temat tego, co będziemy mieli w tzw. podstawie. Przed wojną na Ukrainie mocno rozważany był gaz. Teraz sytuacja się diametralnie zmieniła i skomplikowała. W związku z tym pozostaje nam węgiel czy też energetyka jądrowa.

Jednak w Polsce energetyka jądrowa to melodia raczej odległej przyszłości.

- To melodia przyszłości, aczkolwiek - jak wiemy - plany są. Mamy wstępne kierunki. W związku z tym my jako kraj - o czym jestem przekonany - będziemy w energetykę jądrową inwestować. Natomiast oczywiście tutaj różne daty padają. Ostatnio słyszałem o kilkunastu, a niektórzy mówią o dwudziestu latach, że wtedy będziemy mieli pierwszy prąd z elektrowni jądrowej w naszym kraju.

Natomiast kierunek jest wyznaczony. Ale do tego czasu musimy podjąć pewne decyzje i ukierunkować politykę węglową. Uważam bowiem, że te moce, jeżeli chodzi o energetykę węglową, do tego czasu (zbudowania mocy jądrowych - dop. red.) muszą być utrzymane.

Bez górnictwa ta transformacja energyczna absolutnie nie ma szans

Transformacja energetyczna zapowiadana i realizowana w Unii Europejskiej będzie wymagała górnictwa. Tyle że będzie większy nacisk na wydobycie minerałów innych niż węgiel. Jednak kompetencje górnicze będą bardzo potrzebne, a w UE jakby tego nie dostrzegają.

- Oczywiście - zgoda. Bez górnictwa ta transformacja energetyczna absolutnie nie ma szans. Byłem na dużej konferencji, której tematyka dotyczyła surowców krytycznych. Można powiedzieć, że UE się już trochę zreflektowała, przedstawiając propozycję ustawy dotyczącej minerałów krytycznych (Critical Raw Materials Act - dop.red.).

I tam są przyjęte pewne założenia, które między innymi mają zdywersyfikować kierunki dostaw tychże surowców do Europy. I które mają ułatwić proces pozyskiwania koncesji, jeżeli chodzi o Europę i kraje europejskie.

A wydobycie w Europie, tu na miejscu?

- Tam, gdzie mamy złoża i gdzie jest to możliwe. Przykładowo mamy duże złoże litu odkryte w Czechach. Z tego, co wiem, ciągle trwa proces uzyskiwania koncesji. Jak wiemy, Polska jest producentem miedzi i srebra. To także są ważne surowce dla transformacji energetycznej.

Ostatnio przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej wskazywali, że transformacja energetyczna zaczyna się tysiąc metrów pod ziemią, ponieważ tam wydobywa się węgiel koksowy niezbędny do produkcji stali. A stal będzie jednym z podstawowych surowców, jeżeli chodzi o transformację energetyczną.

Rozmawiał: Jerzy Dudała