Transformacja energetyczna tak, ale tylko z gwarancjami dla firm górniczych

Pamiętać o zróżnicowaniu państw członkowskich UE

Mamy się czym pochwalić?

Tomasz Rogala zwrócił też uwagę na dotkliwy paradoks unijnej transformacji energetycznej. Wskazał, że w Europie wiele państw oficjalnie zadeklarowało odchodzenie od węgla i wygaszanie energetyki węglowej. Produkcja węgla w Europie o 1990 r. do 2018 r. zmniejszyła się o 56 proc. (o ponad 600 mln t).Z drugiej strony mamy do czynienia z pozorną dekarbonizacją z powodu częstych przypadków tzw. ucieczki emisji (carbon leakage), prowadzącej do pogarszania się bilansu handlowego gospodarek Europy i wspierającej rozwój w takich krajach pozaeuropejskich, które nie wypełniają standardów ochrony środowiska.Rogala zaznaczył, że w 2018 r. ujemny bilans handlowy Unii Europejskiej wobec Chin wyniósł 175 mld euro, o 7 mld euro więcej niż rok wcześniej. ArcelorMittal - największy wytwórca stali - postanowił wycofać się z Hiszpanii i przenieść produkcję do Brazylii, gdzie nie będzie ona obciążana kosztami opłat emisyjnych.- Produkty stalowe będą następnie przewożone statkami do UE, powiększając emisje w związku z transportem. W taki właśnie sposób dokonuje się dekarbonizacja Europy przy jednoczesnej karbonizacji reszty świata - mówił dalej Rogala.Szef Euracoal wezwał do wzięcia pod uwagę zróżnicowania państw UE.- Rozmawiając o transformacji w kontekście UE, powinniśmy zauważać różnice występujące między państwami Europy pod względem wielkości ich gospodarek i poziomu ich rozwoju, dobrobytu i jakości życia społeczeństw – wskazał Rogala. - Państwa UE różnią się i zaspokajają potrzeby energetyczne swych mieszkańców w zależności od posiadanych zasobów naturalnych, modelu wytwarzania energii elektrycznej, a nawet zależnie od konkretnych warunków geopolitycznych. Powinniśmy być świadomi tego zróżnicowania i brać je pod uwagę przy planowaniu działań zmierzających do ograniczenia emisji w sektorze energetycznym - podkreślił szef PGG.Prezes PGG opisał też znaczące osiągnięcia Polski i regionu. Zwrócił uwagę na fakt, iż w ciągu ostatnich 30 lat Polska i inne kraje naszego regionu dokonały ogromnego wysiłku redukcji emisji pochodzących z ich gospodarek. Wiele bogatszych krajów Europy nie podejmowało porównywalnie restrykcyjnych działań. Przez 30 lat nasz kraj zmniejszył udział węgla w produkcji elektryczności o 19 punktów procentowych, tymczasem wytwarzanie z OZE zwiększyło się o 630 proc.- Co więcej: większość tych działań nie wpłynęła na wzrost gospodarczy, ani nie powiększyła bezrobocia, które wynosi tylko 4,5 proc. na Górnym Śląsku, gdzie działa Polska Grupa Górnicza – zaznaczył Rogala.- W tym samym czasie udało się nam osiągnąć przyrost o 200 tys. nowych miejsc pracy w wysokotechnologicznych branżach, zarazem ochroniliśmy przemysł wydobywczy, który dostarcza szeregu wartości dla lokalnej gospodarki - mówił Tomasz Rogala.Przypomniał też, że Polska i polskie firmy górnicze oraz energetyczne mają doświadczenie i wiedzę, w jaki sposób przeprowadzić proces transformacji energetycznej, uwzględniający zarówno czynniki społeczne i gospodarcze, jak również ochronę środowiska naturalnego.- Jeśli konieczna jest transformacja energetyczna w Unii Europejskiej, głównie z powodów politycznych powinniśmy brać pod uwagę wszystkich zainteresowanych: mam na myśli 41 regionów górniczych w 12 państwach UE, ochronę łańcucha wartości generowanego obecnie przez branżę górniczą, który pozwala uniknąć ubóstwa - wskazał Rogala. - Nasze podejście do odpowiedzialnej społecznie transformacji energetycznej, w oparciu o łańcuch wartości wytwarzanych przez europejskie górnictwo węglowe, zawiera takie elementy, jak rozwój wiedzy, technologii i umiejętności osiągany przez Polską Grupę Górniczą we współpracy z siecią 12 placówek naukowo-badawczych, z 3,5 tys. dostawców, w zakupach nowoczesnych maszyn i sprzętu (o wartości 180 mln euro tylko w zeszłym roku), kapitał ludzki ponad 42 tys. zatrudnionych bezpośrednio w zakładach spółki oraz 200 tys. miejsc pracy pośrednio związanych z branżą - mówił Rogala.I zaznaczył, że wynagrodzenia w PGG są przeciętnie o 50 proc. wyższe niż w regionie, wreszcie podatki i opłaty (w 2018 r. PGG odprowadziła 750 mln zł do budżetów lokalnych i budżetu centralnego). Elementy owego łańcucha wartości są ze sobą ściśle powiązane, dlatego poszczególni członkowie Unii Europejskiej powinni mieć swobodę w określaniu zasad i narzędzi zrównoważonej i skutecznej transformacji energetycznej.- Firmy górnicze uczestniczące w transformacji muszą mieć gwarancję, że transfer pracy do bardziej rozwiniętych i dojrzalszych branż gospodarki będzie miał ciągły charakter oraz przyczyni się w odpowiedniej perspektywie do rozwoju gospodarczego regionów, zamiast ich zubożenia i wykluczenia. W innym przypadku, nie będzie mowy o transformacji, lecz o prymitywnej likwidacji – powiedział Tomasz Rogala.Dodał, że najbliższe kilka dekad w Europie upłynie pod znakiem wielu projektów związanych z poszukiwaniem nowych źródeł energii, magazynowaniem energii, elektromobilnością.Można przewidywać znaczący i stały wzrost zapotrzebowania na energię na świecie. 