Transformacja energetyczna zabierze górnikom milion miejsc pracy

Amerykański instytut badawczy Global Energy Monitor, przeanalizował, jak na miejsca pracy w górnictwie węglowym wpłynie transformacja energetyczna. Wieści dla górników są fatalne.

Badania Global Energy Monitor wykazały, że światowy przemysł węglowy będzie musiał zwolnić prawie 1 milion miejsc pracy do 2050 r., nawet jeśli nie zostaną podjęte żadne dalsze zobowiązania do wycofywania się z paliw kopalnych, przy czym największe straty poniosą Chiny i Indie.

Zdaniem specjalistów w nadchodzących dziesięcioleciach setki najmniej wydajnych kopalń zostaną zamknięte, gdy ich żywotność dobiegnie końca. Co więcej, nawet jeśli istnieją możliwości wydłużenia ich pracy przez udostępnienie nowych złóż, to nie będzie do tego dochodziło.

Dorothy Mei, kierownik projektu w ramach Global Coal Mine Tracker firmy GEM, stwierdziła, że rządy już teraz muszą opracować plany gwarantujące, że pracownicy nie ucierpią w wyniku transformacji energetycznej.

- Zamknięcie kopalń węgla jest nieuniknione, ale trudności gospodarcze i konflikty społeczne wśród pracowników już nie - stwierdziła Mei.

GEM przyjrzał się 4300 aktywnym i zaproponowanym projektom dotyczącym kopalni węgla na całym świecie, w których pracuje łącznie prawie 2,7 miliona pracowników. W kopalniach, które mają zakończyć działalność do 2035 r., zatrudnionych jest ponad 400 000 pracowników.

Jeśli wdrożone zostaną plany wycofywania węgla w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza na całym świecie potrzebnych byłoby jedynie 250 000 górników – czyli mniej niż 10 proc. obecnej siły roboczej – szacuje GEM.

Według instytutu zmiany najbardziej dotkną górnictwo w Chinach. Tamtejszy przemysł węglowy, największy na świecie, zatrudnia obecnie ponad 1,5 miliona osób. Jeśli do 2050 roku zniknie milion miejsc pracy w branży, likwidacja aż 240 tys. stanowisk będzie miała miejsce w samej prowincji Shanxi.