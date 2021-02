Transformacja energetyki: w imię czego mamy się rzucać do pustego basenu?

Gdyby prąd pochodzący z elektrowni jądrowych był drogi, lobbyści reprezentujący konkurencyjne sposoby wytwarzania energii elektrycznej nie czyniliby tak wielu starań, by przeszkodzić w ich budowie - pisze Jerzy Lipka, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej w polemice z opiniami, jakie w niedawnym wywiadzie dla WNP.PL zawarł Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Świat od atomu nie odchodzi

Od węgla tak szybko odejść się nie da

Pojawiły się anomalia

Jest to nawet poniżej 10 proc. W elektrowniach gazowych oraz węglowych jest akurat odwrotnie, tu koszt budowy mamy parę razy niższy, za to bieżąca eksploatacja wymaga dostarczenia aż 2,5 mln ton węgla rocznie (dla jednostki o mocy 1 GW), lub 1 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie (dla elektrowni gazowej o mocy 1 GW).W elektrowni jądrowej tej samej mocy, ten sam efekt energetyczny wymaga wymiany raz na półtorej roku ok. 30 ton paliwa (dwutlenek uranu, bądź mieszanina dwutlenku uranu i dwutlenku plutonu). Wszystkie te źródła są w pełni sterowalne, otrzymujemy z nich tyle energii ile chcemy i kiedy chcemy.Tyle, że z atomu otrzymujemy ten prąd bez emisji, w sposób czysty, czego nie da się powiedzieć o gazie i węglu. W wymienionej elektrowni węglowej rocznie wydzielane jest ok. 7 mln ton CO2, a w gazowej ok. 3,5 mln ton CO2, nie mówiąc już o innych rodzajach zanieczyszczeń, jako że nie istnieją filtry wyłapujące je w stu procentach. A to oznacza dodatkowe koszty dla społeczeństwa w postaci dopłat do każdej tony emisji CO2 rzędu 35 euro (dzisiejszy poziom), tym samym rocznie odpowiednio 245 mln euro oraz 122,5 mln euro.Czy jednak istnieje możliwość zmniejszenia kosztów pozyskania kapitału dla budowy elektrowni jądrowych? Takim sposobem są gwarancje rządowe, które czynią ryzyko dla banków dużo mniejsze i oprocentowanie kredytów spada. Ponadto standaryzacja i wzrost doświadczenia w budowie kolejnych jednostek jądrowych także jest w stanie znacząco zmniejszyć ich koszty.Przykładowo kolejny blok jądrowy w tej samej elektrowni jest już przeciętnie o 15 proc. tańszy w budowie od pierwszego. Im więcej się ich buduje na świecie, a mamy właśnie do czynienia z początkiem boomu w tej dziedzinie, tym bardziej koszty ich spadają.A wbrew twierdzeniom sceptyków świat od atomu nie odchodzi. Nowe jednostki jądrowe w liczbie ponad 50 sztuk buduje się je intensywnie w Azji (Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bangladesz, Turcja czy republiki Azji Środkowej), do energetyki jądrowej w szybkim tempie wraca też Japonia, uruchamiając kolejne bloki zamknięte po Fukushimie. Do tego typu inwestycji przymierza się Afryka, chodzi o Egipt, RPA, plany ma też wiele innych krajów jak Nigeria a nawet Zambia.Wreszcie i Ameryka Południowa inwestuje w atom - Brazylia oraz Argentyna. Zapowiedź budowy nowych bloków jądrowych jest też potwierdzona ze strony nowej administracji USA, które to państwo po latach zaniedbania rozbudowy tego sektora chce teraz wrócić do rywalizacji technologicznej z Chinami i Rosją w tej dziedzinie.Pogrążona w kryzysie tożsamości Europa Zachodnia w istocie inwestuje dziś w atom w mniejszym stopniu niż przykładowo w latach 70-tych i 80-tych, ale to nie znaczy, że z energii jądrowej nie chce korzystać. Aż 19 % energii wytwarzanej w UE pochodzi właśnie z tego źródła.Mimo próby narzucenia przez Niemcy ideologicznego eksperymentu „Energiewende” innym krajom starego kontynentu, wiele z nich zdecydowało się na budowę elektrowni jądrowych - kraje Europy Środkowo-Wschodniej, W. Brytania, Finlandia, Holandia, a 6 nowych reaktorów ma zamiar wybudować i Francja.Za próbą narzucenia swojego modelu energetyki na starym kontynencie, gdzie nie ma miejsca dla atomu, kryje się zresztą oczywisty interes naszych zachodnich sąsiadów, by eliminując atom z miksów poszczególnych krajów zrobić miejsce dla wielkich ilości gazu ziemnego, jakie Niemcy mają zamiar importować do Europy z Rosji między innymi rurociągami Nord Stream I i II. Także zrobić miejsce dla importowanych z Niemiec technologii OZE głównie wiatrowych i słonecznych.Czynią to, by zmniejszyć astronomiczne wręcz koszty Energiewende w samych Niemczech, sięgające już przeszło 30 mld euro w ciągu roku (ok. 135 mld zł). Rosja natomiast, mająca ten gaz Niemcom dostarczać, sama intensywnie rozbudowuje u siebie energetykę jądrową, eksportując ją także na Białoruś i do wielu innych krajów na świecie.Energetyka jądrowa może też zwiększyć swoją rentowność poprzez wykorzystanie ciepła wydzielającego się w procesie rozszczepienia jąder atomów uranu, a nie zamienianego w energię elektryczną, do ogrzewania budynków. Przymiarki do tego trwają już w niektórych krajach, jak Czechy, Finlandia, Wielka Brytania.Natomiast brak jest technicznych możliwości w przypadku energetyki węglowej i gazowej by znacząco zmniejszyć zużycie surowców na wyprodukowanie określonej ilości energii elektrycznej bądź cieplnej. Stopniowe unowocześnianie tych jednostek (jednostki węglowe na parametry nadkrytyczne), zwiększanie sprawności, doprowadziło do sytuacji, że został tu osiągnięty pewien pułap zużycia surowca, który trudno będzie przebić. A tym samym zmniejszyć znacząco koszty eksploatacji, bardzo uzależnione od wahających się cen węgla lub gazu i stopniowo podnoszonych dopłat do emisji CO2.Co zatem radzi Pan Marcin Roszkowski, oficjalnie doradca Instytutu Jagiellońskiego? Ano jak sam twierdzi, radzi się rzucić do basenu „nie do końca wypełnionego wodą (jakim to rzutem jest transformacja energetyczna na wzór niemiecki , z monopolem rozwoju OZE i technologii je wspierających). Poradzę mu, by sam się do owego basenu rzucił, nie namawiając do tego rodaków.Marcin Roszkowski przyznaje przy tym, że kwestia wykorzystania wodoru nie jest do końca rozwiązana inżyniersko, że istnieje wciąż wiele problemów które trzeba pokonać. Nie twierdzę, że należy stawiać tylko i wyłącznie na atom, bo nie jestem lobbystą, lecz inżynierem rozumiejącym techniczne ograniczenia i rozumiejącym Polską Rację Stanu. Ta Racja Stanu wymaga rozłożenia ryzyka, nie stawiania wszystkiego na jedną kartę.A to właśnie jak się zdaje radzi nam wspomniany ekspert. Technologia pozyskiwania energii z atomu jest inżyniersko od dawna dopracowana i sprawdzona, w niektórych krajach na wielką skalę, jak Francja, gdzie zapewniła na dziesiątki lat energetyczną niezależność po kryzysie naftowym lat 70-tych. W imię czego więc Polska miałaby się tej technologii wyrzekać, zdając się na bardzo niepewny los korzystając głównie z niestabilnych i zawodnych jak pokazują niedawne przykłady Kalifornii, Australii Południowej, Hiszpanii czy Austrii źródeł słonecznych i wiatrowych.Od węgla tak szybko odejść się nie da, jakby niektórzy chcieli, za co podziękować mogą autorom decyzji z 4 września 1990 roku, likwidującego polski program budowy elektrowni jądrowych, z lat 80-tych. Gdyby nie tamta decyzja, bylibyśmy bardziej niezależni obecnie, bardziej zdywersyfikowani i zróżnicowani energetycznie, mając większe możliwości. Tym większe wyzwanie stoi przed nami dzisiaj, gdy chcemy się z tej jednostronnej zależności wyzwolić.Mimo, że ceny samych urządzeń dla energetyki słonecznej i wiatrowej stopniowo spadają, jednak praktyka Niemiec, Hiszpanii i Danii pokazuje, że wraz z pojawianiem się w systemie energetycznym coraz większej ilości takich niestabilnych jednostek, koszty ich współpracy z siecią energetyczną lawinowo rosną.W Niemczech zaszła konieczność bardzo intensywnej rozbudowy sieci energetycznej z północy na południe, by przesyłać prąd ze źródeł wiatrowych z miejsc o lepszych warunkach wietrznych, w miejsca które mają gorsze warunki. Pojawiły się anomalie polegające na „ujemnych cenach energii” której w danym momencie nikt nie chce w systemie, a trzeba coś z nią zrobić. Nie łudźmy się jednak, te ujemne ceny konsumenci energii lub podatnicy muszą właścicielom farm wiatrowych zrekompensować.Niepotrzebną energię wypycha się często do innych krajów, powodując kłopoty i perturbacje w ich systemach energetycznych. Innym razem z kolei energii brakuje, a kraj ratuje jedynie duży import z zagranicy, poprzez rozbudowane połączenia międzynarodowe. No i do czasu wynalezienia opłacalnych magazynów energii elektrycznej, mogących ją magazynować w dużej skali, cały interes musi być wspierany spalaniem wielkich ilości gazu ziemnego.Stąd niemieckie rosnące uzależnienie od dostaw z Rosji. Oczywiście o żadnej zero-emisyjności nie ma w tej sytuacji mowy, a nawet trzeba otwierać – jak twierdzą politycy znad Szprewy „przejściowo” nowe bloki opalane węglem kamiennych lub brunatnym. Nie można jednocześnie eliminować paliw kopalnych i energetyki jądrowej z miksu, a przykład naszych zachodnich sąsiadów jest tu nader pouczający.A czy na krajowym podwórku mamy szansę bez atomu na tańszą energię? Przejdźmy zatem na nasze krajowe podwórko. Czy przeszło 6,6 GW mocy zainstalowanej w wiatrakach, oraz 3,7 GW w panelach fotowoltaicznych zmieniły polski miks energetyczny? Jak pokazuje zużycie energii w pierwszych dniach po Nowym Roku w bardzo niewielkim stopniu. Przykładowo w dniu 22 stycznia 2021 roku, przeciętnym dniu zimowym mieliśmy przeszło 84 proc. energii elektrycznej produkowanej w sposób emisyjny - spalanie węgla, gazu, oleju opałowego i biomasy, podczas gdy tylko nieco ponad 15 proc. z tzw energetyki odnawialnej.Inne zimowe dni tak bardzo od tego schematu nie odbiegają. Ktoś powie, że liczy się energia wyprodukowana w całym roku. Fakt, za 2020 rok aż 73 proc. energii zostało wyprodukowane z węgla, z fotowoltaiki 0,5 proc. mimo wzrostu mocy prawie trzykrotnego w ciągu roku! Udział wiatru w miksie niewiele przekracza 12 proc. a średnioroczne wykorzystanie mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych nie przekroczyło 25 proc., mimo ogólnie dobrych w ciągu całego roku warunków wietrznych w porównaniu z poprzednimi latami.Bez wprowadzenia do naszego miksu pierwszego, a potem kolejnych bloków jądrowych te proporcje znacząco się nie zmienią. Nawet tylko pojedyncza taka jednostka, mogłaby dostarczyć 8 proc. energii w systemie, eliminując trwale najstarsze, najbardziej niewydajne i zawodne jednostki węglowe. Wykorzystanie mocy w elektrowniach jądrowych średnio w ciągu roku wynosi bowiem ponad 90 proc. To jest w praktyce stopniowe osiąganie zero-emisyjności i energetycznej niezależności”.