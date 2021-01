Transformacja górnictwa. Instrumenty wsparcia wymagają dopasowania

Kopalnie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim są podobne od względem struktury wieku, wykształcenia i płci pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pod ziemią i na powierzchni - wskazano w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) pt. Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim. Podejmując decyzje o rezygnacji z wydobycia węgla i redukcji zatrudnienia w danym zakładzie, należy różnicować instrumenty wsparcia kierowane do pracowników.

Uniknąć luki kompetencyjnej

Młodsze kopalnie znajdują się w podregionie rybnickim (zwłaszcza trzy kopalnie ROW), bardziej uzależnionym od górnictwa niż podregion katowicki. Pomimo, że podobieństwo struktur zatrudnienia pozwala skutecznie koordynować proces transformacji na poziomie regionalnym, instrumenty wsparcia w tych obydwu podregionach będą wymagać nieco inaczej rozłożonych proporcji.Monitoring zatrudnienia na poziomie poszczególnych stanowisk pracy w kopalniach powinien wskazywać liczbę osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania branży w określonym horyzoncie czasowym ze wskazaniem grup pracowników, wobec których konieczne będzie uruchomienie instrumentów wsparcia takich jak wspomniane naturalne odejścia na emeryturę, relokacje lub przekwalifikowania.Monitoring pozwoli uniknąć wystąpienia luki kompetencyjnej: sytuacji, w której brak osób o określonych kwalifikacjach zakłóca efektywność danego zakładu i generuje konieczność ponownego przeszkolenia nowych pracowników.Instrumentem, który w tym zakresie może być szczególnie efektywny są relokacje między kopalniami, czemu sprzyjają bliskość przestrzenna, podobieństwo struktur zatrudnienia oraz wymagań potrzebnych na stanowiskach pracy w poszczególnych zakładach.Rolą polityki regionalnej w tym wymiarze mogłoby być również kreowanie dogodnych warunków dla zwiększenia mobilności między zakładami.W przeciwieństwie do kopalń, zróżnicowanie zatrudnienia w centralach, zakładach przemysłowych stowarzyszonych z górnictwem jest wysokie. W zakładach tych pracuje ok. 6 proc. zatrudnionych w górnictwie, dodatkowo różnią się one swą specyfiką, funkcją i lokalizacją.W większości zakładów charakter wykonywanej pracy nie pozwala na uznanie jej za pracę górniczą, co ogranicza wykorzystanie podobnych instrumentów wsparcia, co w przypadku pracowników dołowych kopalń. Tym samym instrumenty wsparcia dla pracowników zakładów przemysłowych i centrali powinny być zaprojektowane indywidualnie.Zobacz także: Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW: rok 2021 będzie dla nas rokiem inwestycji