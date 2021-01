Transformacja górnictwa. Związkowcy myślą o własnym projekcie umowy społecznej

W środę 13 stycznia dojdzie do kolejnego spotkania z udziałem górniczych związków zawodowych, prezesów spółek węglowych oraz wiceministrem aktywów państwowych i pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Arturem Soboniem. - Jesteśmy nieusatysfakcjonowani propozycjami rządowymi, brakuje tam bowiem konkretów. Strona społeczna rozważa możliwość wystąpienia z własnym projektem umowy społecznej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

Nieusatysfakcjonowani propozycjami rządu

Trzeba też pamiętać o bieżących problemach spółek węglowych

Wiele pytań bez odpowiedzi

Jednak przedstawiciele strony społecznej cały czas obawiają się, że podniesienie celu klimatycznego może oznaczać większą presję na szybsze odchodzenie od węgla, niż to zapisano w porozumieniu z 25 września 2020 roku.- W środę 13 stycznia 2021 roku jest spotkanie dotyczące transformacji górnictwa i trzeba zaznaczyć, że strona społeczna jest nieusatysfakcjonowana propozycjami rządowymi, brakuje tam bowiem konkretów - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. - Nawet nie ma w projekcie umowy społecznej dat likwidacji kopalń. Nic też nie napisano o czystych technologiach spalania węgla czy jego zgazowania. Brakuje rozwiązań innowacyjnych, które dawałyby nam argumenty w rozmowach z Komisją Europejską. Strona społeczna rozważa możliwość wystąpienia z własnym projektem umowy społecznej - podkreśla Wacław Czerkawski.Jednocześnie zastrzega, że o jakichkolwiek szczegółach trudno mówić przed spotkaniem, które ma się odbyć w środę 13 stycznia z przedstawicielami rządu. Cały czas emocje budzi kwestia dat likwidacji poszczególnych kopalń. W porozumieniu między rządem a związkami z 25 września 2020 roku zapisano, że ostatnia z kopalń Polskiej Grupy Górniczej zakończy wydobycie w 2049 roku.- Jeżeli chodzi o daty likwidacji kopalń, to na pewno nie będzie zgody strony społecznej na skrócenie terminów funkcjonowania kopalń zawartych w porozumieniu z 25 września 2020 roku - zaznacza Wacław Czerkawski. - Ten temat długości funkcjonowania kopalń nabrał na znaczeniu po tym, jak podniesiono cel klimatyczny do 55 proc. Wówczas pojawiły się obawy, że może być presja na szybsze odchodzenie od wydobycia węgla, na co my nie wyrazimy zgody. Jeżeli już, to mogę sobie wyobrazić podwyższenie tych dat w górę i wydłużenie okresu funkcjonowania kopalń, ale na pewno nie przesunięcie tych dat w dół - podkreśla Czerkawski.Zwraca przy tym uwagę, że cały czas zbyt mało mówi się o transformacji górnictwa w kontekście sytuacji całego Śląska.- Dobitnym tego przykładem jest negatywna opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na temat realizacji Programu dla Śląska - wskazuje Czerkawski. - Program dla Śląska i umowa społeczna określająca transformację górnictwa to system naczyń połączonych i jedno będzie się wiązać z drugim. Jest to kolejne pole do negocjacji na temat górnictwa i Śląska. Spotkanie, które ma się odbyć we wtorek 13 stycznia, może być istotne, bo można będzie wskazać na priorytety, które muszą zostać zawarte w umowie społecznej, która następnie ma zostać przekazana Komisji Europejskiej do notyfikacji. A niewykluczone, że rozmowy 13 stycznia mogą niejako powrócić do punktu zero. I praktycznie negocjacje dotyczące kwestii umowy społecznej rozpoczęłyby się wówczas od początku - zaznacza Wacław Czerkawski.W branży górniczej wskazuje się na to, że czas nieubłaganie biegnie, natomiast nadal nie ma precyzyjnych odpowiedzi na temat dat, w tym daty przekazania do Komisji Europejskiej umowy społecznej do notyfikacji.- Najpierw bowiem trzeba taką umowę społeczną wypracować, a jest jeszcze wiele kwestii do ustalenia - podkreśla Wacław Czerkawski. - Poza tym, wielkim utrudnieniem jest wypracowywanie umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa bez posiadania dokumentu w postaci Polityki Energetycznej Polski - zaznacza Czerkawski.Poza tym w sektorze węglowym zwraca się uwagę, że należy też pamiętać o tym, co tu i teraz. Chodzi między innymi o problemy, z jakimi boryka się nasza największa węglowa spółka, czyli Polska Grupa Górnicza (PGG).- Nie można dopuścić do sytuacji, że będziemy pracować nad długoterminową umową społeczną, a w międzyczasie upadną nam spółki węglowe - podkreśla Wacław Czerkawski. - Pokazuje to dobitnie, na jak skomplikowanej materii przychodzi nam pracować. Trzeba między innymi pamiętać o obecnym funkcjonowaniu Polskiej Grupy Górniczej, przy kreśleniu wizji wybiegających daleko w przyszłość. Kwestia umowy społecznej to nie tylko Śląsk, ale też kwestia przyszłości kopalni Bogdanka oraz kopalń Tauronu Wydobycie, co dotyczy również regionu Małopolski - przypomina Czerkawski.Jednocześnie wskazuje, że są także kwestie dotyczące dalszego funkcjonowania kopalń, które produkują węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali, znajdujący się na unijnej liście surowców strategicznych. I którego produkcja z pewnością będzie sięgać poza horyzont działalności kopalń węgla energetycznego.- O tym także trzeba będzie rozmawiać - zaznacza Czerkawski. I przypomina, że sam projekt umowy, który otrzymała strona społeczna, to jedynie trzy kartki. Jednak do tego dołączono dwa znacznie bardziej obszerne załączniki. To "Strategia transformacji sektora węgla kamiennego" oraz "Plan działań i planowany system oraz instrumenty dla sektora wydobycia węgla kamiennego". Jednak na razie jest wiele znaków zapytania i mało konkretów.- Nie ma też, póki co, polskich ustaw sejmowych, które zezwalałyby na subsydiowanie węgla - wskazuje Czerkawski. - Oczywiście pozostaje kwestia zgody Komisji Europejskiej. Wiadomo, że ona może zostać udzielona dopiero wtedy, kiedy zostanie wypracowana i podpisana umowa społeczna. Jednak sama umowa, bez tej zgody, będzie nic niewarta - zaznacza.Strona społeczna wskazuje między innymi na kwestię przyszłych inwestycji w rodzimej energetyce węglowej. Wiadomo bowiem, że jeżeli kopalnie mają u nas funkcjonować przez kolejnych 29 lat, to muszą mieć zbyt na wydobywany węgiel.Jeszcze inną kwestią wchodzącą w ten obszar jest zamysł wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych do nowego podmiotu, czyli tzw. NABE - Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Związkowcy pytają o to, jak ma być finansowana energetyka po 2025 roku, kiedy przestanie obowiązywać rynek mocy. A w tle mamy rosnący import energii elektrycznej do Polski. Zatem pytań jest całe mnóstwo. Bez odpowiedzi na nie trudno będzie wypracować ostateczny kształt umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa.- Akurat węgiel energetyczny pozostaje na cenzurowanym i jego wydobycie będzie nadal spadać - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku. - Zapewne w roku 2021 zapasy węgla energetycznego będą się utrzymywać na poziomie około 5 mln ton. W samej Polskiej Grupie Górniczej należy się spodziewać działań restrukturyzacyjnych. Jak wiadomo, 25 września 2020 roku podpisano porozumienie, że ostatnia z kopalń Polskiej Grupy Górniczej zakończy wydobycie w 2049 roku, natomiast może okaże się, że to odchodzenie od wydobycia węgla będzie postępować szybciej - wskazuje Jakub Szkopek.Zwraca jednocześnie uwagę, że będą się rozwijały odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika czy energia z wiatru.Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, wskazuje, że obecny rząd postanowił się zmierzyć z problemami górnictwa, bowiem nie da się już tego dalej odsuwać w czasie.- Wcześniej zaklinano rzeczywistość, odwlekano decyzje, epatowano wynikami będącymi pochodną koniunktury na światowym rynku węgla. I wykorzystywano to do bieżących celów politycznych. I obecnie wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń niesie też na swoich barkach ciężar populizmu swojej formacji politycznej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff.Szykują się zatem trudne rozmowy na temat umowy społecznej obejmującej kwestie transformacji górnictwa. Ale trudno, żeby było inaczej, ponieważ - jak wiadomo - diabeł tkwi w szczegółach.