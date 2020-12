Transformować górnictwo i region tak, żeby nie wylać dziecka z kąpielą

Węgiel jest ważnym surowcem dla innych gałęzi przemysłu, głównie energetyki, ciepłownictwa i koksownictwa. Dla powodzenia transformacji wymagana jest synchronizacja zmian w energetyce i ciepłownictwie, by nie zastępować węgla krajowej produkcji surowcem pochodzącym z importu - wskazano w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych.

Wykorzystać kompetencje

Aktywizacja zawodowa - ważna sprawa

Udana transformacja ważna dla całego kraju

Z kolei przedsiębiorstwa w trzeciej grupie to dostawcy dla górnictwa, którzy mogą kierować wytwarzane dobra i usługi również do innych sektorów. W przypadku tych firm określenie daty zakończenia produkcji węgla energetycznego oraz przyjęcie dłuższego horyzontu czasowego pozwoli na stopniową zmianę portfela produktów i skierowanie oferty na nowe rynki przy użyciu horyzontalnych narzędzi wspierania przedsiębiorczości, bez konieczności stosowania dodatkowych instrumentów kompensacyjnych.Wyróżnienie trzech grup firm okołogórniczych pozwala określić liczbę miejsc pracy bezpośrednio zależnych od górnictwa. - Według naszych szacunków, liczba miejsc powiązanych z sektorem wydobywczym wynosi w Polsce 96-112 tysięcy – wskazano w raporcie IBS.Potencjał produkcyjny firm okołogórniczych może być wykorzystywany w innych dziedzinach przemysłu. Największy potencjał mają w tym zakresie takie branże, jak energetyka, budownictwo (podziemne, drogowe, specjalistyczne), przemysł chemiczny, maszynowy i motoryzacyjny.Większość tych dziedzin wpisuje się w specjalizacje regionalne, co tworzy warunki dla przekształceń firm okołogórniczych, dając z jednej strony możliwość wykorzystania obecnych kompetencji i zmiany oferty produktowej, a z drugiej możliwość kierowania oferty na geograficznie większy rynek. Istotnym narzędziem wsparcia będzie przy tym możliwość dostępu do źródeł finansowania projektów inwestycyjnych, wsparcia w obszarze rozwoju innowacji oraz ekspansji na rynki zewnętrzne.Ogłoszone 25 września 2020 roku porozumienie między stroną związkową a rządem (zapisano w nim między innymi, że ostatnia z kopalń Polskiej Grupy Górniczej zakończy wydobycie w 2049 roku) wiąże się z koniecznością uzyskania zgody Komisji Europejskiej na udzielanie pomocy publicznej spółkom górniczym.To również konieczność wyboru między obecnymi założeniami projektu polityki energetycznej państwa do 2040 roku a przedstawionym harmonogramem zamknięcia kopalń. Utrzymanie produktywnego zatrudnienia, nawet na poziomie zakładającym naturalne odejścia na emeryturę i nieprzyjmowanie nowych pracowników, nie jest możliwe.Z tego punktu widzenia należy - pomimo osiągnięcia historycznego porozumienia między rządem a stroną związkową w zakresie harmonogramu zamknięcia części kopalń i odejścia od węgla - ostrożnie podejść do wynegocjowanych postanowień - wskazano w raporcie IBS.Instytucje rynku pracy posiadają odpowiedni potencjał realizacji projektów aktywizacyjnych, choć w ostatnich latach realizowały niewielką liczbę projektów związanych z górnictwem. Szeroka oferta w zakresie aktywizacji zawodowej powinna być skierowana również do działalności okołogórniczych oraz pracowników powierzchni i zakładów przemysłowych.Politykę względem tych podmiotów powinien koordynować Wojewódzki Urząd Pracy, wspierany przez urzędy powiatowe, związki zawodowe oraz same spółki. Ze względu na różny moment kariery zawodowej i związane z tym szanse na rynku pracy, należy wskazać osobne instrumenty kierowane do młodszych i starszych pracowników górnictwa.Wobec starszych pracowników racjonalnym rozwiązaniem jest zaproponowanie rozłożonej w czasie polityki naturalnych odejść z górnictwa, bądź możliwości pracy na powierzchni lub w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, lub też relokacji do innej kopalni.Natomiast rozwiązania adresowane wobec młodszych pracowników obejmować mogą propozycję relokacji do innej kopalni – wskazano w raporcie IBS - lub przekwalifikowania i podjęcia pracy poza górnictwem (z zapewnieniem alternatywnego i atrakcyjnego miejsca pracy), przy adekwatnym rozliczeniu przepracowanego stażu pracy górniczej.Uwzględniając planowany horyzont zamknięcia kopalni, należy możliwie szybko rozpocząć promocję instrumentów aktywizacji zawodowej. Łatwiej jest zachęcić do zmiany pracy osoby, które posiadają pracę i chcą się przekwalifikować niż osoby będące w trakcie okresu wypowiedzenia.Oferta powinna obejmować pakiet indywidualnie dobranych szkoleń, a następnie opcję płynnego przejścia na staż lub do innej pracy. Preferowane jest zorientowanie szkoleń na rodzaj wykonywanej pracy, nie zaś konkretną branżę.- W tego rodzaju działania należy zaangażować związki zawodowe i inne instytucje pozytywnie kojarzone przez pracowników górnictwa – wskazano w raporcie IBS.Samorząd regionalny powinien posiadać szerszy zakres instrumentów do kompleksowej koordynacji procesu transformacji. Samorząd regionalny powinien otrzymać prerogatywy dotyczące zarządzania Funduszem Sprawiedliwej Transformacji na poziomie instytucji zarządzającej.Funkcja instytucji zarządzającej pozwoliłaby lepiej koordynować różne strumienie wsparcia wobec gmin górniczych w transformacji, które wskazuje projekt nowej strategii regionalnej.Samorząd regionalny jako instytucja działająca bliżej mieszkańców i dobrze zorientowana w specyfice polityk lokalnych, byłby w stanie koordynować zarówno proces zmian kwalifikacji pracowników, zarządzanie terenami pogórniczymi, jak również przejąć część kompetencji w zakresie koordynacji procesu transformacji, rozproszonych po różnych instytucjach rządowych (np. Spółki Restrukturyzacji Kopalń).Strategie dużej części samorządów lokalnych w najbliższym czasie stracą aktualność. - Otwiera to pole do uspołecznienia dyskusji o przyszłych kierunkach ich rozwoju. Znając wstępny harmonogram zamknięcia kopalń należy przyjąć te daty jako punkt odniesienia i rozpocząć dyskusję o dywersyfikacji lokalnej gospodarki oraz sposobach zagospodarowania przestrzennego przyszłych terenów pogórniczych - wskazano w raporcie IBS.Wskazano jednocześnie, że jedną z kwestii, które w pierwszej kolejności powinny być rozwiązane pod kątem procesu sprawiedliwej transformacji, jest oferta szkół zawodowych i techników.Niezbędne jest ograniczenie liczby nowych uczniów na kierunkach górniczych, diagnoza potrzeb społeczności lokalnych w obszarze rozwoju działalności nie związanych z górnictwem, oraz dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego i technicznego do tych potrzeb.- W górnictwie węgla kamiennego do celów energetycznych oraz węgla brunatnego pracuje w Polsce około stu tysięcy osób. Na jedno miejsce pracy w kopalni przypadają cztery miejsca pracy w jej otoczeniu. Dochodzą do tej grupy pracownicy elektrowni i ciepłowni bazujących na węglu i innych paliwach kopalnych. To pokazuje od strony społecznej olbrzymią, ponad 700-tysięczną skalę odpowiedzialności - podkreślił w niedawnej w rozmowie z portalem WNP.PL dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.Wskazał przy tym, że kiedy uwolniono ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, te od razu poszybowały w górę, zwielokrotniając swe wartości.- Przez to produkcja energii elektrycznej w Polsce stała się praktycznie w „jednej chwili” jedną z najdroższych w Europie - uwzględniając fakt, iż koszt uprawnień do emisji sięga prawie 50 proc. całości ceny energii - wskazał Bogacz.Zdaniem Pawła Bogacza przy zbyt niskich nakładach transformacja u nas może się okazać katastrofą społeczną i ekonomiczną. Nie wolno o tym zapominać. Dobrze przeprowadzony proces transformacji będzie korzystny dla gospodarki nie tylko regionu Śląska, ale całego kraju.- Jeżeli dobrze przeprowadzimy proces transformacji, będzie to pomocne dla całej Polski - zaznacza prof. Jerzy Buzek, były premier, poseł do Parlamentu Europejskiego. - Obecnie mamy bowiem relatywnie najwyższe ceny energii w Europie. Skoro jest deklaracja, że stopniowo wychodzimy z węgla, bo to musi następować stopniowo, to należy także wspomnieć, iż Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest częścią szerszego programu, czyli Europejskiego Zielonego Ładu - podkreśla Jerzy Buzek.Zobacz też: Transformacja energetyczna może się okazać katastrofą społeczną i ekonomiczną