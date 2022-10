Transport KDW w PGG wielokrotnie tańszy niż u innych przewoźników

Klienci e-sklepu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) bardzo chętnie korzystają z usług transportowych Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW).

Jak wskazuje Polska Grupa Górnicza (PGG), jest tak, ponieważ koszty transportu i przeładunku w sieci PGG są atrakcyjne i wielokrotnie niższe niż u przewoźników na krajowym rynku. Średnio dla dostaw na całym terytorium Polski cena przewozu jednej tony węgla wynosi u KDW 317 zł. Przy transporcie na niewielki dystans, np. między kopalnią a odbiorcą w województwie śląskim, koszt przewozu wynosi tylko 107 zł/t.

Jak zaznacza PGG, rośnie oczywiście wraz z odległością: dowóz węgla w Świętokrzyskie kosztuje w KDW 132 zł/t, do województwa łódzkiego średnio 180 zł/t, w Opolskie 218 zł/t, w Lubelskie 273 zł/t, do Wielkopolski 276 zł/t, na Dolny Śląsk 283 zł/t, w Małopolsce koszt KDW może dochodzić do 290 zł/t a w województwie podkarpackim 380 zł.

Najkosztowniejszy jest transport do odległych regionów, jak np. województwo zachodniopomorskie (379 zł/t), kujawsko-pomorskie (459 zł/t), warmińsko-mazurskie (456 zł/t), czy na Podlasie (466 zł/t).

W PGG zaznaczają, że koszty są wielokrotnie mniejsze, niż gdyby zamówić usługę w prywatnej firmie przewozowej. Oferty przewoźników można łatwo znaleźć w internecie: za przewóz 2-3 ton węgla na znaczniejsze odległości w Polsce trzeba zapłacić nawet 4-5 tys. zł. Za samo podstawienie ciężarówki do punktu sprzedaży drobnicowej w kopalni przedsiębiorcy inkasują kilkaset złotych, potem naliczają np. stawki kilometrowe, liczone podwójnie (czyli tam i z powrotem), które mogą wynosić 2-5 zł za każdy kilometr trasy.

Sieć KDW zaczęto tworzyć na przełomie sierpnia i września od zaledwie kilku składów w Polsce. Rozrosła się do 90 składów działających we wszystkich województwach, docelowo sieć KDW ma liczyć sto i więcej współpracujących firm. Połowę wolumenu węgla kupowanego w e-sklepie PGG klienci zamawiają dziś wybierając opcję dostawy przez KDW. Jak zaznacza PGG, projekt będzie kontynuowany, aby maksymalnie przybliżyć składy KDW do gospodarstw domowych i ułatwić klientom zaopatrzenie się w opał w atrakcyjnych cenach producenta.