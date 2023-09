Trudne rozmowy na temat notyfikacji umowy dla górnictwa

Nie ukrywam, że jako minister ze Śląska traktuję sprawę notyfikacji umowy społecznej jako jeden z moich priorytetów - zaznacza Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych.

W 2021 roku rząd i przedstawiciele związków zawodowych podpisali umowę społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, która zakłada m.in. odejście od wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku.

Do tej pory umowa nie została notyfikowana.

Wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły chciałby, aby sprawę udało się dopiąć do końca 2023 roku. - Po ostatnim spotkaniu wydaje się to zagrożone. Nie ukrywam, że te negocjacje nie są łatwe - przyznał.

W umowie społecznej dla górnictwa zapisano między innymi, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego potrwa u nas do 2049 roku. Jednak do tej pory nie ma notyfikacji tej umowy społecznej. Pozostaje zatem pytanie, kiedy rozmowy z Komisją Europejską dotyczące notyfikacji uda się zakończyć.

Negocjacje dotyczące wydania decyzji się przedłużają

- Bardzo bym chciał, żeby to było jeszcze w tym roku, ale po ostatnim spotkaniu wydaje się to zagrożone. Nie ukrywam, że te negocjacje nie są łatwe - przyznał wiceminister Marek Wesoły w wywiadzie dla Solidarności Górniczej.

- Zmiana polityki ze względu na wybuch wojny oraz nasza aktualizacja złożona do tego wniosku powodują, że negocjacje dotyczące wydania decyzji się przedłużają. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne w Unii Europejskiej za tę umowę dadzą się przekonać do nowych rozwiązań, które zaproponowaliśmy. Tam nie ma żadnych rewelacji. To jest po prostu odpowiedź na kryzys wywołany wojną, czyli na inflację i brak surowca na rynku europejskim i w Polsce - podkreślił Marek Wesoły.

- Mam nadzieję, że partnerzy w Unii Europejskiej ze zrozumieniem podejdą do tej aktualizacji i do całego wniosku i uszanują podpisaną w tak trudnych okolicznościach umowę społeczną, która jest jakimś konsensusem w tym procesie wychodzenia z użytkowania węgla kamiennego - zaznaczył wiceminister Wesoły.

Wskazał przy tym, że na coś umówiono się ze stroną społeczną i formacja rządząca chce się z tych zobowiązań wywiązać.

Nikt z obecnie zatrudnionych w kopalniach nie straci pracy

- Nie ukrywam, że jako minister ze Śląska traktuję sprawę notyfikacji umowy społecznej jako jeden z moich priorytetów, bowiem tu chodzi nie tylko o bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale także o komfort i bezpieczeństwo pracowników kopalń, ich poczucie stabilności zawodowej - podkreślił Marek Wesoły w wywiadzie dla Solidarności Górniczej. - Nikt jednak z obecnie zatrudnionych w kopalniach nie straci pracy. Będzie miał możliwość dopracować w górnictwie do emerytury. Alokacja pracowników to rzecz nie nowa. Być może tylko dzięki temu pozostałe kopalnie będą mogły dalej funkcjonować, bowiem już dziś niektóre z nich cierpią na brak wykwalifikowanych pracowników. Oczywiście, ci z pracowników, którzy będą chcieli się przebranżowić, będą mieli taką możliwość - zaznaczył Marek Wesoły.