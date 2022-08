Trudno handlować węglem, gdy towaru brak. Sytuacja jest bardzo kiepska

Minorowe nastroje zapanowały w firmach, które zajmują się handlem węglem. Z uwagi na brak surowca, wiele z nich zawiesiło działalność i czeka na dalszy rozwój wypadków. Niektóre starają się handlować pelletem lub drewnem, ale to węgiel stanowi o przyszłości ich biznesów.

Na rynku węgla opałowego panuje nerwowa atmosfera, którą podgrzewa nadchodząca jesień.

Węgla brakuje, gdyż z uwagi na embargo na węgiel rosyjski, przy wcześniejszym ograniczaniu jego wydobycia i luce inwestycyjnej, jego niedobory trzeba pokrywać importem z odległych rynków.

Szykuje się ciężka zima, która może poszerzyć obszar ubóstwa energetycznego.

- Sytuacja jest rzeczywiście bardzo kiepska - przyznaje w rozmowie z portalem WNP.PL Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW).

- Firmy nie bardzo mają bowiem obecnie czym handlować, zważywszy na to, że Polska Grupa Górnicza sama sprzedaje węgiel opałowy bezpośrednio klientom indywidualnym. Zatem składy węgla w Polsce nie mają dostępu do krajowego surowca, a ten pochodzący z importu, jeżeli się już pojawia, to jest bardzo drogi - dodaje szef Izby.

Sklep internetowy PGG rusza w Polskę

Jak wskazuje Polska Grupa Górnicza, od wtorku 30 sierpnia klienci sklepu internetowego spółki mogą korzystać z usług Kwalifikowanych Dostawców Węgla, którzy wykonują usługę transportu i wydania klientowi węgla kupionego w e-sklepie PGG. Sieć będzie systematycznie rozbudowywana o kolejne województwa i powiaty. A docelowo dostawcy PGG będą działać na terenie całego kraju.

W następnych dniach kolejnych ponad 20 dostawców PGG pojawi się w dalszych województwach, między innymi zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, dolnośląskim i małopolskim.

- PGG uruchamiając sieć własnych dostawców, wprowadza jednolity standard obsługi logistycznej w możliwie najniższych cenach transportu dla klienta finalnego - informuje spółka.

Węgiel to towar sezonowy. Od kwietnia zastój?

- Co będzie dalej? Niektórzy będą się ratować importem węgla, ale on siłą rzeczy jest drogi, sprzedawany jest potem w detalu po około 3500 zł za tonę, zatem jeżeli węgiel z PGG będzie, dajmy na to, po około 1500 zł, to zaraz pojawią się hasła o nieuczciwych spekulantach i rozpocznie się kolejna nagonka - mówi portalowi WNP.PL właściciel firmy handlującej węglem z Małopolski.

Od dłuższego czasu w branży sprzedawców węgla słychać o tym, że wiele z firm może upaść, wiele też w obecnych warunkach zdecyduje się na zwalnianie pracowników. Pojawiły się nawet głosy o możliwych protestach, w tym o blokadach dróg dojazdowych do kopalń.

- Ta nowa sieć dystrybucji Polskiej Grupy Górniczej może upaść już wiosną przyszłego roku - przewiduje w rozmowie z portalem WNP.PL szef firmy handlującej węglem z Górnego Śląska.

- Kopalnie mogą wydobyć określoną ilość węgla, a zapotrzebowanie na ten surowiec jest sezonowe. Wcześniej było tak, że dealerzy węgla z PGG odpowiednio wcześniej brali towar i płacili za ten węgiel. W kwietniu-maju 2023 roku w branży pojawi się zastój i cała nowa sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG może się rozlecieć - dodaje nasz rozmówca.

Do końca 2022 roku może nam zabraknąć ok. 4-6 mln ton węgla, z tego ok. 2,5 mln ton może wynieść niedobór w zakresie węgla opałowego.

Za mała podaż. "Propaganda na nic"

W połowie kwietnia 2022 r. rząd nałożył embargo na import węgla z Rosji. Obecnie wiele składów węglowych świeci pustkami. Nadchodzący sezon grzewczy może być szczególnie ciężki.

- To oczywiście efekt polityki rządu, który nie stawia na polskie górnictwo, stąd węgla z polskich kopalń brakuje i brakować będzie - przewiduje w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

- Ostatnio podejmowane działania są tylko działaniami pod publiczkę. A ogłaszane sukcesy okazują się wielką klapą - ocenia.

I przypomina, że nie tak dawno premier Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa zapowiadali, że polskie kopalnie wydobędą w tym roku więcej węgla.

- Tymczasem wydobędą mniej niż wcześniej planowały. Przykładowo, Polska Grupa Górnicza ma obecnie niedobór na poziomie 500-600 tys. ton i na pewno do końca tego roku ten niedobór się powiększy - zaznacza Ziętek.

- Inny propagandowy sukces to ogłoszone włączenie się Jastrzębskiej Spółki Węglowej do sprzedaży węgla dla odbiorców indywidualnych. JSW sprzedaje na tym rynku 180 ton węgla dziennie, czyli dla 60 odbiorców. Zatem do końca roku zdoła zaopatrzyć około 6 tys. gospodarstw. A przypomnę, ze w Polsce mamy około 3 mln 800 tys. gospodarstw, które potrzebują węgla. Kolejną ofiarą tej sytuacji i braku działań rządu są sprzedawcy węgla, których marża była niewielka, ale starali się na tym rynku utrzymać. Niestety, węgla jest po prostu za mało. Trzeba zacząć podejmować konieczne wobec górnictwa decyzje - podsumowuje Bogusław Ziętek.

Zwiększyć wydobycie w kraju? "W 15 lat się zwróci"

Sierpniowy sondaż pracowni Social Changes pokazuje, że w obecnej, trudnej sytuacji aż 73 proc. Polaków opowiada się za zwiększeniem wydobycia krajowego węgla (przy czym 44 proc. jest zdecydowanie „na tak”) - i to niezależnie od preferencji wyborczych. Tymczasem wydobycie węgla kamiennego maleje. Potrzeba decyzji politycznych, by długoterminowo i konsekwentnie zainwestować w kopalniach, co skutkowałoby większym wydobyciem.

Tyle że rząd nie ma zamiaru inwestować w polskie kopalnie, o czym mówił ostatnio Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności.

- Na nasze pytania odnośnie polityki energetycznej państwa do roku 2050 i o to, czy jest szansa, by Polska oparła swoje bezpieczeństwo energetyczne na rodzimym węglu, nie usłyszeliśmy odpowiedzi, a kiedy zapytaliśmy, czy są plany, by w przeciągu najbliższych 15 lat Polska rzeczywiście postawiła na własny węgiel, premier Morawiecki zarzucił nam, że chcemy doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. To było kuriozalne, nie miało też związku z tematem. Tak się nie da dyskutować - zaznaczył Bogusław Gutek, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- Chciałbym tutaj wyjaśnić, że 15 lat to jest taka perspektywa czasowa, w której ewentualne inwestycje w nowe złoża miałyby szansę się zwrócić - 6-7 lat trwałoby "zasypywanie" niedoborów po rosyjskim węglu, a kolejne 7-8 lat musiałoby to wszystko funkcjonować, żeby się spłaciło - podkreślił Bogusław Hutek.

Wskazał przy tym, że wniosek jest prosty - cały nacisk będzie szedł na węgiel importowany.

- Rządzący nie zamierzają inwestować w nowe złoża, nie zamierzają inwestować w innowacyjne technologie wykorzystywania węgla, jak to robią chociażby Japończycy, zamierzają natomiast płacić podmiotom zagranicznym za węgiel, którego w Polsce mamy pod dostatkiem. To polityka bardzo krótkowzroczna - ocenił Hutek.

- Może się przecież okazać, że z jakichś względów węgiel z importu nie zostanie dostarczony. I co wtedy? Nikt o tym nie myśli. Ma wystarczyć węgla na najbliższą zimę, a potem "jakoś to będzie" - zaznaczył szef górniczej Solidarności.

