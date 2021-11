Trudny proces dekarbonizacji wzmaga obawy

Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) uzasadnia konieczność wysiłków zmierzających do zagwarantowania polskiej gospodarce szczególnej ścieżki dochodzenia do celów w zakresie dekarbonizacji w programie polityki klimatycznej UE. Wskazuje, że ok. 3,5 mld t węgla produkują rocznie Chiny oraz że 60 proc. w kosztach 1 MWh elektryczności z węgla stanowią podatki z tytułu CO2. Natomiast negatywny bilans handlowy za 2020 r. między Europą a Chinami wyniósł 180 mld euro.