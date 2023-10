Trwa import rekordowych ilości węgla

Chiny importują olbrzymie ilości węgla, mimo że są jego największym producentem na świecie.

Chiny importują rekordowe ilości węgla w celu wsparcia swojej sieci energetycznej. Według Capital Economics kraj ten zaimportował w tym roku 348 mln ton węgla, co jest już rekordem. I jest na dobrej drodze do zaimportowania 470 mln ton węgla w całym 2023 roku.

Stanowi to wzrost o 60 proc. w porównaniu z 2022 rokiem i o 44 proc. więcej niż poprzedni rekordowy roczny import z 2013 roku wynoszący 327 mln ton.

Taki wzrost importu węgla przez Chiny został spowodowany gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną.

Generalnie na świecie jest duże zapotrzebowanie na węgiel. Światowy popyt na węgiel pobił w 2022 roku nowy rekord wszech czasów, przekraczając 8,3 mld ton. Taki wzrost został odnotowany dzięki większej dostępności i relatywnie niższej cenie węgla w stosunku do gazu w wielu częściach świata, a także z uwagi na niższą produkcję energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych.

W efekcie, jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, został ustanowiony nowy światowy rekord 10 440 TWh energii elektrycznej wytworzonych z węgla, co stanowiło 36 proc. światowej produkcji energii elektrycznej w ubiegłym roku. Jest to wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu z 2021 rokiem.

Za blisko 70 procent światowego zużycia węgla odpowiadają Chiny oraz Indie. Chiny zużyły ponad 4,5 mld ton w 2022 roku. Indie natomiast zużyły ponad 1,1 mld ton węgla.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca.

Produkcja węgla w Chinach w 2022 roku osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach w 2022 roku produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 roku o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton. I te liczby na koniec 2023 roku mogą być jeszcze większe.