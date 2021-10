Trwa szukanie winnych niedoborów węgla dla energetyki

Problem deficytu węgla w energetyce niepokoi coraz bardziej. Na progu nadchodzącej zimy niskie zapasy posiadają PGE i Tauron, a i pozostali producenci energii nie są w tym zakresie w korzystnej sytuacji. Krytycznie niskie są rezerwy węgla w elektrowniach Opole i Rybnik, gdzie spadły poniżej wymaganego minimum. Równie niepokojąco wygląda zaopatrzenie systemowych elektrociepłowni.

Zwarcie między górnictwem i energetyką

W sprawie niezrealizowanych kontraktów negocjacje były długie i szły jak po grudzie. Z wybuchem kryzysu paliwowego wszystko uległo radykalnej zmianie. W ślad za gazem i ropą także węgiel za granicą podrożał wielokrotnie, zaczęło go również brakować w Europie, bowiem strumienie w eksporcie paliw skierowano przede wszystkim na rynki Azji.Jak wskazują w branży górniczej, w takiej sytuacji energetyka zawodowa w Polsce nagle zainteresowała się krajowym węglem i zwiększyła zamówienia kierowane do kopalń. W czwartym kwartale zapotrzebowanie elektrowni na węgiel przekracza aż o 132 proc. odchudzony wcześniej plan wydobycia. A PGE regularnie składa u krajowych producentów większe zamówienia niż ustalono.- Węgla brakuje i będzie brakowało coraz bardziej, natomiast w przypadku węgla kamiennego deficyt ten będzie uzupełniany importem po aktualnych, czyli bardzo wysokich cenach - mówi portalowi WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - To, co dzieje się teraz z węglem, powoduje, że Polska, mimo iż jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej, niczego nie zarobi na niespotykanym poziomie cen węgla. Zarobilibyśmy wtedy, gdybyśmy mieli co sprzedawać. A ponieważ musimy kupować węgiel z importu, będziemy to robili po dzisiejszych horrendalnie wysokich cenach. Mści się polityka likwidacji kopalń oraz zaniechania inwestycji, również tych z udziałem kapitału zagranicznego, któremu nie pozwolono w Polsce wybudować kopalń - dodaje Jerzy Markowski.Jego zdaniem jest to także czas do refleksji dla tych, którzy nadal postulują oddzielenie aktywów węglowych od aktywów energetycznych.- To oddzielenie miało bowiem jeden podstawowy sens - pozostawienie pieniędzy wyłącznie dla modernizacji energetyki w spółkach i pogrążenie górnictwa - podkreśla Jerzy Markowski. - I dziś mamy tego efekty. Te spółki węglowe, które nie są organicznie połączone z energetyką, czyli głównie Polska Grupa Górnicza, są dziś w sytuacji beznadziejnej. Nie dość, że nie zarobią na koniunkturze, to jeszcze nie mają za co inwestować. Nawet gdyby Polska Grupa Górnicza postawiła dzisiaj warunek podniesienia cen węgla w jego dostawach dla energetyki i ciepłownictwa, to nie zrobi tego do poziomu cen światowych. A ponadto nie pozwoli na to Urząd Regulacji Energetyki, który nie zaakceptuje ze względów społecznych oraz inflacyjnych wielokrotnie wyższych cen energii - zaznacza Markowski.Jednocześnie wskazuje, że Polska Grupa Górnicza na pewno zmniejszy straty. Jednak nadal z utęsknieniem będzie spoglądać na światową koniunkturę, na której w sumie niewiele skorzysta.- A szkoda - ocenia Jerzy Markowski. - Jeżeli chodzi o blackouty, to na dzisiaj ich wizja nie jest realna, bowiem węgiel kamienny można kupić za granicą. Natomiast węgiel brunatny, dopóki pracuje Turów i Bełchatów, mamy swój własny. Jednak też już na niedługo - konkluduje Jerzy Markowski.Nie brakuje opinii, że najważniejszą przyczyną niedoborów węgla na zwałach elektrowni są zbyt niskie zamówienia w pierwszej połowie 2021 roku. Energetyka odebrała niefrasobliwie mało węgla, którego w końcu zabrakło, zatem obecnie gwałtownie zwiększa zamówienia, mimo że nie da się ich zrealizować w żądanej wysokości. Przykładowo Polska Grupa Górnicza nie ma możliwości, by nagle móc zwiększyć poziom wydobycia. Wiadomo, że w górnictwie odbudowywanie podaży to proces długofalowy, a na efekty inwestycji trzeba poczekać.Deficytu węgla nie da się zneutralizować przy pomocy surowca ze zwałów przykopalnianych, gdyż zostały wyprzedane, kiedy tylko gospodarka ożywiła się po lockdownach i zaczęła wychodzić z pandemicznego dołka. Na centralnym składowisku w Ostrowie Wielkopolskim leży jeszcze ponad 400 tys. ton miałów energetycznych, które Polska Grupa Górnicza zamierza odkupić od rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i oczekuje na zgodę.- Jeżeli górnictwo z energetyką nie dogadają się co do cen węgla, to może dojść do zwarcia między obydwoma tymi branżami - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę. - Na pewno jak zapasy węgla będą się nadal kurczyć, to będzie rosła chęć renegocjacji cen surowca z energetyką przez producentów węgla - dodaje.Poważnie do niedoborów węgla w energetyce przyczynia się też sytuacja na kolei, w tym tradycyjny już w Polsce w krytycznych okresach roku brak węglarek oraz remonty linii prowadzone na szlakach handlowych. W powstałym wąskim gardle średnia prędkość pociągów z węglem spadła poniżej 20 km/h. Przez niepodstawienie na bocznice kopalń potrzebnych do załadunku węglarek w sierpniu i wrześniu nie odprawiono około 850 tys. ton węgla.Czytaj także: Węgiel bardzo drogi i go brakuje. Klienci są wściekli, na składach słychać bluzgi Zgodnie z zawartymi umowami za organizację transportu węgla w zdecydowanej większości odpowiada jego odbiorca, czyli spółka energetyczna, która musi wyegzekwować sprawne wykonanie usług przewozowych.Kolejarze są już prawdopodobnie pierwszymi kozłami ofiarnymi problemu deficytu węgla. Niedawno bowiem Rada Nadzorcza PKP Cargo odwołała nagle prezesa Czesława Warsewicza oraz wszystkich trzech członków zarządu. Przyczyn odwołania nie podano, natomiast problemy w zakresie dostaw węgla z pewnością mogły się do tego odwołania przyczynić.