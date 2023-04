Trwa walka o polskie kopalnie. Mocny sprzeciw Sejmu wobec rozporządzenia metanowego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec projektu przygotowywanego w Brukseli rozporządzenia metanowego w obecnym kształcie – czytamy w projekcie uchwały Sejmu RP.

Zamknięcie kopalń węgla doprowadzi do uzależnienia Polski od węgla importowanego

„Procedowany na forum UE projekt niesie za sobą wiele poważnych zagrożeń, zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jaki i dla polskiego społeczeństwa. Przepisy projektu w proponowanym kształcie, nakładające nieracjonalne i niezgodne z dostępną wiedzą technologiczną oraz ekonomiczną nadmierne wymogi dotyczące emisji metanu z kopalni węgla kamiennego, doprowadzą do kryzysu społeczno-ekonomicznego w branży górniczej, co oznacza ryzyko utraty miejsc pracy dla setek tysięcy pracowników” - głosi projekt uchwały Sejmu.

„Przyjęcie rozporządzenia (…) zniweczy Umowę Społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która określa tempo odejścia od węgla w Polsce. Zamknięcie kopalń węgla doprowadzi do uzależnienia Polski od węgla importowanego i wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, co w obliczu trwających działań wojennych spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest niedopuszczalne” - zaznaczono w dokumencie.

Unijne rozporządzenie wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Rozporządzenie miałoby wejść w życie już w 2027 roku. A od 2031 roku objęłoby także kopalnie węgla koksowego. Polska strona zabiega o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

Jak podkreślał wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński oraz posłowie zorientowani w procedurach legislacyjnych UE, przyjęcie przez najwyższy organ władzy w Polsce uchwały przeciwnej unijnemu aktowi prawnemu będzie mocnym wsparciem w walce o korektę rozporządzenia metanowego w Brukseli.

Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, dziękował za inicjatywy, aby Sejm RP wypowiedział się w sporze jako najwyższy przedstawiciel polskich obywateli i dodał, że niesprawiedliwość rozwiązań zapisanych w rozporządzeniu dotyczy nie tylko sektora górniczego i polega na przenoszeniu rosnącego wciąż wydobycia surowców do miejsc o dużo gorszych warunkach klimatycznych na innych kontynentach.

Mówimy o restrykcjach dotyczących emisji, które trudno pokazać na skali globalnej, bo są tylko częściami procenta

- Ta sprawa nie powinna nas dzielić, uchwała Sejmu będzie potężnym narzędziem negocjacyjnym w ręku ministra klimatu. Mam nadzieję że wywalczymy własną możliwość dochodzenia do nowej energetyki z uszanowaniem umowy społecznej, która osiągnięta została w konsensusie społecznym - mówił wiceminister Wesoły.

W imieniu pracodawców prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala podkreślił, że w największej krajowej spółce węglowej emisje metanu wynoszą do 150 tys. ton rocznie i trzeba skonfrontować tę wielkość z ponad 47 milionami ton metanu, które emituje się poza Europą.

- Mówimy zatem o restrykcjach dotyczących emisji, które trudno pokazać na skali globalnej, bo są tylko częściami procenta. Restrykcje dotyczą kopalń objętych planem wygaszania górnictwa do 2049 roku. Zastępują własny węgiel importowanym - zaznaczał Tomasz Rogala.

Wskazał również, że spółka wydaje około 320 mln zł na inwestycje w odmetanowanie i zagospodarowanie metanu, jednak nakaz całkowitego wychwytywania gazu z powietrza wentylacyjnego oznaczałby wielomiliardowe nakłady w kopalniach przeznaczonych już do zamknięcia bez żadnego sensownego efektu klimatycznego i ekonomicznego. Stężenie metanu w powietrzu wentylacyjnym jest śladowe (do 0,3 proc.), a przepływ przez szyby ogromny (nawet 20 tys. m3 na minutę), a zatem do pełnego odmetanowania Polska Grupa Górnicza musiałaby zużyć o 25-30 proc. energii więcej niż dziś.