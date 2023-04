Trwa walka o polskie kopalnie. Prezesi polskich spółek węglowych zwrócą się do europosłów

Prezesi naszych spółek węglowych zwrócą się do europarlamentarzystów w sprawie złagodzenia unijnego rozporządzenia dotyczącego emisji metanu - dowiedział się portal WNP.PL.

We wtorek 4 kwietnia 2023 roku w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach odbędzie się spotkanie na temat unijnego rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal WNP.PL w trakcie spotkania ma dojść do podpisania m.in. przez przedstawicieli Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Tauronu Wydobycie listu otwartego skierowanego do europarlamentarzystów.

Polska zabiega bowiem o to, aby rozporządzenie zostało złagodzone. Rozporządzenie w obecnej formie wprowadza bowiem normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Miałoby to wejść w życie już w 2027 roku. A w 2031 roku miałoby też objąć kopalnie węgla koksowego.

Polska strona będzie zabiegać o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

- Wprowadzenie unijnych regulacji w sprawie redukcji emisji metanu w obecnym kształcie oznaczałoby szybki proces zwolnienia ok. 100 tysięcy osób w polskim górnictwie i w firmach okołogórniczych oraz zastąpienie węgla krajowego importowanym - ocenił niedawno prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

- Jeżeli zamknięto by kopalnie, to skazano by Polskę na import węgla kamiennego z Azji, Afryki i obu Ameryk w ilościach około 60 mln ton na rok przez co najmniej najbliższych 30 lat - zaznaczył z kolei w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.