Trwa walka o Turów. Sąd zdecyduje o przyszłości kopalni

31 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie o zgodności z prawem decyzji środowiskowej, na podstawie której kopalnia węgla brunatnego Turów uzyskała koncesję na wydobycie do 2044 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 31 sierpnia postanowi o tym, czy uwzględnić skargi organizacji ekologicznych na wadliwość decyzji środowiskowej dla kopalni, czy je oddalić.

Pierwsze rozstrzygnięcie może oznaczać zakaz wydobycia węgla w Turowie.

Kopalnia Turów dostarcza węgiel do elektrowni Turów. Moc zainstalowana Elektrowni Turów to 2 029 MW. Produkcja energii elektrycznej netto w 2021 roku wyniosła 10,06 TWh, a sprzedaż ciepła w tym okresie – 732 tys. GJ.

Skargi do WSA skierowały organizacje Die Große Kreisstadt, Fundacja Greenpeace Polska, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Stowarzyszenie Greenpeace Česka Republika, Horst Schiermayer, Greenpeace e.V. z siedzibą w Hamburgu oraz Fundacja Frank Bold.

- Skład sędziowski znalazł się pod ogromną polityczną presją przedstawicieli partii rządzącej, którzy poprzednie orzeczenie WSA ws. Turowa nazywali “bezprawiem” czy nawet zapowiadali zamiar jego nierespektowania. Jednak warto w tym miejscu przypomnieć, że rolą sądu jest rozpatrzenie wniesionych skarg w świetle obowiązującego nas wszystkich prawa oraz stwierdzenie, czy decyzja środowiskowa dla Turowa została wydana prawidłowo czy też nie. Jeśli sędziowie orzekną o wadliwości decyzji środowiskowej, to konsekwencje takiego wyroku nie będą obciążać ich, tylko tych, którzy do wydania wadliwej decyzji doprowadzili – zwraca uwagę Agnieszka Stupkiewicz, radczyni prawna z Frank Bold.

Prokuratura Krajowa skierowała do WSA stanowisko, w którym wnosi o oddalenie skarg z uwagi na ustalenie, że treść decyzji organu środowiskowego odpowiada obowiązującemu prawu. W ocenie Prokuratury Krajowej zarzuty wobec raportu środowiskowego sporządzonego przez inwestora kopalni są niezasadne.

- Wbrew twierdzeniom skarżących, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska słusznie uznał raport za dokument dowodzący, że wydobycie w Turowie można kontynuować w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym - zapewnia Prokuratura Krajowa.

Prokuratura Krajowa broni decyzji GDOŚ ws. kopalni Turów

W stanowisku prokurator wskazał, że raport został sporządzony przy udziale wielu ekspertów – uznanych w swoich dziedzinach wysokiej klasy specjalistów. Szereg z nich uczestniczyło w czynnościach procesowych z udziałem strony niemieckiej i czeskiej.

- Ujednolicona wersja raportu powstała w wyniku uwag i wniosków zgłaszanych przez strony, społeczeństwo oraz w trakcie konsultacji transgranicznych. Podkreślić należy, że raport nie tylko jest zgodny z prawem, ale wynikające z niego wytyczne co do monitoringu i środków zabezpieczających wręcz wykraczają ponad ramy wynikające z przepisów - czytamy w oświadczeniu Prokuratury.

Prokurator uznał, że GDOŚ prawidłowo przyjął, że skoro organizacje ekologiczne twierdziły, że istnieje związek między działalnością Turowa a negatywnymi zjawiskami (np. złym stanem budynków w miejscowości Zittau), to na nich ciążył obowiązek udowodnienia tego związku. Zdaniem Prokuratury Krajowej organizacje nie przedstawiły dowodów na tę okoliczność, przy czym nie odniosły się też do faktu, że wpływ na sytuację budynków w Zittau miała praca istniejących niegdyś kopalni Olbersdorf oraz na obszarze samego miasta.

Procedury prawne miały zostać zachowane. Rola elektrowni w systemie

Prokurator nie zgodził się ze skarżącymi, że w postępowaniu naruszona została zasada dwuinstancyjności z powodu braku uchylenia przez GDOŚ wcześniejszej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

- Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do takiego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania może dość, gdy organ w pierwszej instancji procedował z naruszeniem przepisów, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Z taką sytuacją nie mamy tu jednak do czynienia, ponieważ dokonane przez GDOŚ zmiany w decyzji RDOŚ miały jedynie charakter doprecyzowujący i nie zmieniały jej co do istoty - przekonuje Prokuratura Krajowa.

W stanowisku uwzględniono również kwestię miejsca kopalni Turów w krajowym systemie bezpieczeństwa energetycznego. Jak podkreślił prokurator, Elektrownia Turów jest w praktyce uzależniona od tej kopalni. Prąd z Turowa pełni rolę stabilizatora krajowego systemu energetycznego i obecnie nie ma możliwości, by została w pełni zastąpiona przez źródła odnawialne, na które wskazywali skarżący.

Kopalnia Turów to wielki pracodawca i wielki płatnik podatków

Kompleks kopalni i elektrowni w Turowie to jeden z największych pracodawców w regionie oraz w całym województwie dolnośląskim.

PGE informuje, że kopalnia węgla brunatnego Turów zatrudnia prawie 2400 osób, natomiast elektrownia Turów ponad 1200. Dodatkowo prawie 1100 osób zatrudnionych jest w spółkach zależnych.

Firma zapewnia, że zatrudnienie w kopalni, elektrowni, spółkach zależnych oraz podmiotach współpracujących zapewnia stabilny byt około 60-80 tysiącom osób, wliczając w to rodziny pracowników.

Kopalnia i elektrownia w Turowie są dużymi płatnikami podatków i innych opłat publicznych.

W przypadku elektrowni Turów podatki i opłaty na rzecz lokalnych gmin i powiatu w 2019 r. (Bogatynia, Zgorzelec, Sulików) wyniosły łącznie ponad 41 mln zł a opłaty na rzecz pozostałych urzędów i ministerstw w 2019 roku wyniosły łącznie blisko 7 mln zł.

W przypadku kopalni Turów podatki i opłaty na rzecz lokalnych gmin i powiatu w 2019 roku (Zgorzelec, Bogatynia) wyniosły łącznie ponad 84 mln zł a opłaty na rzecz pozostałych urzędów i ministerstw w 2019 roku wyniosły łącznie ponad 21 mln zł.